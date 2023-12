Cameroun :: Décision Du Tribunal De Dschang : Affaire Ministère Public Vs. Pr Joseph Keutcheu Et Pr Jean Gatsi :: Cameroon

Ce jour, le Tribunal de Dschang a rendu son verdict dans l’affaire opposant le Ministère public ainsi que le Professeur Joseph Keutcheu au Professeur Jean Gatsi. Après délibération, le tribunal a rendu une décision concernant les chefs d'accusation.

Statuant contradictoirement, le tribunal a déclaré le prévenu non coupable des faits de menaces sous conditions et de menaces simples pour délits non constitués. Cependant, il a prononcé une culpabilité concernant les accusations de diffamation, dénonciation calomnieuse, ainsi que de diffamation par voie de communication électronique.

En termes de sanctions, le tribunal a accordé au prévenu le bénéfice des Circonstances Atténuantes en raison de sa qualité de délinquant primaire. Néanmoins, il l'a condamné à une amende de 2.500.000 francs et aux dépens, évalués à 28.965 francs.

Il a également été ordonné que le prévenu acquitte immédiatement la somme totale de 2.528.965 francs au profit de l'État, représentant les amendes imposées. À défaut de cette somme, une incarcération d'une durée de deux ans sera envisagée.

Par ailleurs, une indemnisation symbolique d'un franc a été accordée à la victime en tant que dommages et intérêts. De plus, un mandat d'incarcération a été décerné contre le prévenu.

Cette décision du tribunal soulève des implications significatives dans cette affaire complexe, où les différents chefs d'accusation ont été examinés et tranchés. Elle illustre la sévérité de la justice face aux délits avérés, tout en accordant une certaine atténuation en considérant la situation particulière du prévenu.