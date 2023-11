Cameroun :: Scandale À La Crtv : Réseau De Recrutement Frauduleux Et Faux Diplômes :: Cameroon

La récente découverte d'un réseau de recrutement frauduleux à la Cameroon Radio Television (CRTV) a secoué l'institution médiatique nationale, suscitant l'indignation et une profonde inquiétude. L'affaire a éclaté au grand jour après que plusieurs plaintes ont été déposées par de jeunes individus, victimes présumées d'une arnaque orchestrée par un individu, Adamou, prétendument en service au sein des ressources humaines de la CRTV.

Selon les témoignages recueillis, Adamou aurait proposé un accès privilégié à des postes au sein de la CRTV moyennant une somme considérable de 2 500 000 FCFA. Pour gagner la confiance des victimes potentielles, il aurait mis en avant un dénommé TSOUNGUI, présenté comme ayant été recruté grâce aux services du réseau en question.

La supercherie a été révélée au grand jour suite à la plainte d'un jeune ayant versé 1 000 000 FCFA sans jamais obtenir le poste promis. Confronté à cette tromperie, il a exigé le remboursement de son argent, ce qui aurait engendré des menaces et des tentatives de chantage de la part des arnaqueurs. Face à cette situation, il a décidé de porter plainte, entraînant ainsi d'autres victimes à suivre le même chemin judiciaire.

La réaction immédiate du Directeur Général de la CRTV, Charles Ndongo, ne s'est pas fait attendre. Conscient de la gravité de la situation, il a ordonné la tenue d'un audit de tous les contrats des employés de la CRTV à travers le territoire national. Un montant colossal de 75 millions de FCFA a été décaissé pour mener à bien cet examen exhaustif.

Toutefois, cette annonce a semé la panique au sein de la CRTV. Des craintes subsistent quant à l'impact potentiel de cet audit, redoutant que des individus non liés au réseau de recrutement frauduleux puissent être injustement affectés, notamment ceux ayant utilisé d'autres méthodes frauduleuses pour obtenir leur poste.

Ce scandale met également en lumière une autre problématique : celle des employés travaillant avec de faux diplômes. Des allégations faisant état de plusieurs employés de la CRTV utilisant des diplômes falsifiés ont émergé. Récemment, un enseignant du Nord a publiquement dénoncé un journaliste de la CRTV qui aurait usurpé son identité en utilisant son baccalauréat pour travailler.

Cette affaire secoue profondément l'institution et soulève des préoccupations quant à l'intégrité du processus de recrutement et à la vérification des qualifications des employés au sein de la CRTV. L'annonce de l'audit des contrats promet de mettre en lumière ces pratiques douteuses et pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité de l'organisation médiatique nationale.