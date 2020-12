La lettre du Président de la Commission adressée à Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême du Cameroun

Objet : MISE EN CAUSE DES LENTEURS DE LA COUR SUPREME CRAINTE DES RELENTS DE BLOCAGE D’UN DOSSIER DE SINISTRE AFFAIRE WAMBA CONTRE SAHAM ASSURANCES

Monsieur le Premier Président,

Je m’empresse de vous renouveler mon profond respect, et m’oblige de vous soumettre joint en annexe, la requête en demande d’intervention que m’a adressée le citoyen Wamba jean Baptiste, victime d’un grave accident et jamais indemnisé. Ce citoyen comme l’attestent les images, revient de loin, et n’a plus de vie, handicapé et paralysé dans un lit, devenu impotent et inapte complètement.

Doit-on craindre que la société ait organisé l’instrumentalisation même implicite de la justice ? Nous n’affirmons rien, mais restons dans la logique de moult autres affaires du genre, où des citoyennes et citoyens sont broyés par des sociétés qui au lieu de faire face à leurs obligations d’indemnisation et de justes réparations, choisissent le maquis des procédures judiciaires impropres.

Cette affaire nous rappelle en effet, celle de la jeune dame Laure Kamdem, broyée également et abandonnée par une puissante société. Il est sans doute temps que la morale et la justice priment sur l’argent et la puissance égoïste et haineuse.

Nous voulons compter sur votre prompte et sage diligence, et vous assurons de notre haute considération citoyenne./.

SHANDA TONME

PJ : 1 dossier

Copie : MINETAT / JUSTICE