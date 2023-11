Belgique :: 63Ième Anniversaire De L'assassinat Du Dr Félix Roland Moumié: Afin Que Nul Ne L'ignore :: Belgium

La mobilisation de Conakry en la mémoire du Dr Félix Roland Moumié et de plusieurs autres leaders indépendantistes Africains, les 10 et 11 novembre 2023 aura été exceptionnelle.

L'édition de cette année a été marquée par un événement qui a obligé le comité d'organisation à repousser la date intiale d'une semaine.

D'abord prévue le 04 novembre 2023, l'évènement a été renvoyé le 10 novembre de la même année, suite à la mutinerie qui avait eu lieu à la date initiale , à la prison principale de Conakry. Mutinerie qui avait contraint les autorités locales à ordonner à l'armée d'encercler toute la ville de Conakry pendant quelques jours.

Cette commémoration avec succès a finalement et effectivement eu lieu engrangeant au passage des nouvelles dépenses qui ne figuraient pas dans le budget du comité d'organisation.

A la fin de cette commémoration, le porte parole Gäel Djomo a adressé sa lettre de démission à la Fondation. Nous en profitons pour le remercier d'avoir contribuer à la réussite des activités de la Fondation Moumié à Conakry pendant 03 ans.

A la fin des activités, l'envoyé spécial de la Fondation Moumié à Conakry de retour à Bruxelles , en compagnie de plusieurs autres membres de la Fondation, se sont reunis pour faire le point.

Suite à l'envergure que prend désormais cet événement historique en Guinée , nous avons convenu de commun accord de la mise sur pied d'une antenne locale de la Fondation à Conakry.

Ceci nous permettra de pallier à certains manquements constatés sur le terrain et surtout rendre autonome cette antenne.

Nous ne saurions clôturer ce chapitre sans adresser nos remerciements à ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette commémoration à l'instar de :

Le Ministre Diané Madifing

Le Maire de Kaloum Gassim Soumah

L'ex Première Dame, Andrée Hadja Sekou Touré

Le Parti democatique de Guinée-RDA

Le Mouvement révolutionnaire Interafricain (MRI)

LA RTG et la chaîne privée Evasion,Camer,be, 237online,com

M. Fondjo, cadre de banque

Les élèves de l'école du Centre

La fanfare municipale

La police municipale

M. Amadou Sylla, cadre politique

Le chef du quartier et la population de Kaloum

La famille Ekwalla

Mme Fanta Camara

L'association des jeunes panafricaines

Le service de securité du cimetiere de Boulbinet / Kaloum

Tous nos contributeurs et nos associations partenaires