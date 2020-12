La deuxième édition doctoriales inter-universitaires qui s'est déroulée du 30 novembre au 01 décembre 2020 a l'Institut français du Cameroun sous le thème "innovations et transformations organisationnelles en contexte de crise", a connu pour cette année,un succès favorable.ceci grâce à l'implication remarquable des partenaires qui ont répondu présents à cet événement.

Ce projet, initié par la coopération française, en vue de la professionnalisation de la recherche scientifique et de la promotion de l'excellence des meilleurs projets de thèse, a pour cette année connu la participation des entreprises tels que ; LE GROUPE BOLLORÉ, LES SUPERMARCHÉS CASINO, LE PORT AUTONOME DE DOUALA, MARKETING CONSULTING.

Bien plus, cet événement, fruit de la coopération franco- camerounaise, qui a été mis sur pied pour offrir aux doctorants un cadre propice d'expression scientifique sur leurs travaux de recherche, et d'harmonisation des méthodologies tout en promouvant l'interdisciplinarité a par ailleurs ficellé les partenariats académiques et scientifiques avec plusieurs institutions. En occurrence CAMPUS FRANCE, L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE GESTION, L'INSTITUT FRANÇAIS DE YAOUNDÉ, L'INSTITUT INTERNATIONAL OF AUDIT SOCIAL, L'ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION ET L'UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ ll ENTRE AUTRES.

À peine cette édition achevé, l'équipe du comité d'organisation est déjà à pied d'œuvre afin de préparer la troisième édition qui connaîtra une fois de plus, la présence de ses sponsors de prestige.

Il est important de souligner que ces DOCTORIALES INTER-UNIVERSITAIRES sont placés sous le haut patronage de l'ambassade de France et du ministère de l'enseignement supérieur.