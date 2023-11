Cameroun :: La Santé Précaire De Michel Meva’a Meboutou : L’incapacité Actuelle Du Secrétaire Général Du Sénat :: Cameroon

Le Secrétaire général du Sénat, Michel Meva’a Meboutou, confronté à des problèmes de santé, est dans l’incapacité actuelle de se rendre au Sénat, selon des sources concordantes. Agé de 84 ans, sa santé déclinante l'éloigne désormais de ses fonctions.

Depuis une période dépassant les trois derniers mois, le Secrétaire général du Sénat, Michel Meva’a Meboutou, se trouve dans un état de santé fragile qui l'empêche de rejoindre ses bureaux au Sénat. Des informations recueillies révèlent que sa condition physique s'est détériorée à tel point qu'il est devenu incapable de marcher.

La situation de cet homme, qui partage presque la même tranche d'âge que des figures éminentes du pays telles que le président de la République Paul Biya, âgé de 90 ans, le président du Sénat Marcel Niat Njifenji, âgé de 89 ans, et le président de l’Assemblée nationale Cavayé Yeguié Djibril, âgé de 83 ans, soulève des interrogations quant à la succession au sein des hautes sphères du pouvoir.

« Et tout reste paralysé dans la République à cause de ces hommes qui refusent de passer le témoin. La bureaucratie de mon pays, c’est la magie », déplore un citoyen, mettant en évidence l'immobilisme engendré par la persistance de ces figures politiques âgées.

Michel Meva’a Meboutou, né le 4 juin 1939 à Mibouleman dans le département du Dja-et-Lobo, a eu un parcours politique riche et varié. Il a occupé des postes de haute responsabilité, incluant celui de Secrétaire général de l’Assemblée nationale, en plus d'avoir été ministre dans plusieurs départements ministériels.

Ayant occupé le poste de ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense dans le passé, il a aussi assumé les fonctions de ministre de l’Économie et des Finances et de ministre des Finances et du Budget. Sa carrière politique est marquée par une implication notable dans des postes de grande envergure.

Actuellement, le bureau de Michel Meva’a Meboutou au Secrétariat général du Sénat est déserté la plupart du temps, reflétant la situation de santé préoccupante de l'ancien ministre. Les proches de celui-ci, tout comme ceux du président de l’Assemblée nationale Cavayé Yeguié Djibril, également affaibli, sont dans l'attente et la vigilance.