GESTION DES FONDS COVID-19 : "VOUS ÊTES À LA TÊTE D’UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS VOUS ÊTES UN CRIMINEL ET VOUS PORTEREZ SUR VOTRE CONSCIENCE LES MORTS DE BERTOUA POUR CAUSE DE RUPTURE DES KITS DE DIALYSE.".

M. le Ministre de la santé publique,

Cela fait 20 jours que la session parlementaire consacrée à l'examen de la loi des finances a débuté. Cette session tire à sa fin. Malgré mes questions orales déposées avec décharge en date du 24 novembre dernier au Secrétariat de l'Assemblée nationale, vous n'avez toujours pas daigné venir à l'Assemblée nationale pour apporter des clarifications sur mes multiples préoccupations exprimées en public depuis près de six mois relativement à la gestion des fonds covid-19. Il convient de rappeler, afin que nul n'en ignore, que depuis la survenue de la pandémie en mars dernier, l'on n'a pas vu l'ombre de votre silhouette au cours des sessions parlementaires de mars et de juin. Il est d'usage dans la pratique parlementaire que la programmation des questions orales en plénière se fasse hors contexte.. Pour éviter cette entourloupe et compte tenu de l'urgence dictée par l'hécatombe survenue à l'hôpital régional de Bertoua qui a causé près d'une vingtaine de morts du fait de la rupture des kits d'hémodialyse, je me trouve obligé de rendre publiques les questions à vous adressées.

M. le Ministre,

Dans le cadre de la gestion des fonds covid-19, au terme du processus d'évaluation des offres administratives, financières et techniques, le Secrétaire d'État chargé des pandémies a signé en date du 05 octobre dernier le communiqué N° D13/280/C/Minsanté/R-Covid-19 portant publication des résultats d'attribution des marchés et lettre-commandes Spéciaux passés pour l'acquisition des équipements, des consommables et la réalisation des prestations dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de riposte contre le Covid-19. Plusieurs entreprises ont été déclarées adjudicataires des marchés et lettre-commandes. En trois (03) mois, entre le 14 mai 2020 et le 19 août 2020, vous avez passé des MARCHÉS SPÉCIAUX d'un montant total de plus de 50.219.477.924 FCFA..

Pour ce qui concerne les kits de dialyse, le ministère de la santé publique a passé le marché suivant :

Marché spécial N°061/2020/MS-COVID-19/Minsanté

Date de signature : 04 juillet 2020

Objet du marché : Fourniture PAR VOIE AÉRIENNE EXPRESS de 20.000 kits de dialyse

Montant : 796.441.272 FCFA

Entreprise bénéficiaire : FRESENUS CARE PHARMA AFRIQUE.

Observations : Fournitures livrés et réceptionnés.

Les observations contenues dans ledit communiqué relativement à ces 20.000 kits de dialyse font état de ce que ces kits ont déjà été livrés PAR VOIE AÉRIENNE EXPRESS et réceptionnés. par le ministère de la santé publique. Qu'est-ce qui peut justifier cette hécatombe survenue à l'hôpital régional de Bertoua pour cause de rupture des kits de dialyse ? Il convient de préciser qu'en dehors de ces fonds covid-19, il existe dans le budget du ministère de la santé des fonds alloués aux dix centres régionaux d'hémodialyse et qui se chiffrent globalement à près de trois milliards FCFA. Pourtant les insuffisants rénaux des autres régions n'ont eu de cesse de se plaindre de la rupture des kits de dialyse.

M. le Ministre, EN PLUS DE MENTIR COMME UN ARRACHEUR DE DENTS, VOUS ÊTES UN CRIMINEL. VOUS PORTEREZ CES MORTS SUR VOTRE CONSCIENCE.



Plusieurs autres marchés ont également retenu mon attention dans ce communiqué :

1- Marché spécial N° 006/2020/MS-Covid-19/Minsanté

Date de signature : 09 juin 2020

Objet du marché : Travaux de restructuration ANCIEN BÂTIMENT ORCA en Centre spécial de prise en charge des patients covid-19.

Montant : 561.328.125 FCFA.

Nom de l'entreprise : Ets BF REST SARL.

Type de marché : Marché spécial

Bénéficiaire effectif : M. AL JAMMAL Mohamed Charer.

2- Marché spécial N°104/2020/MS-COVID-19/Minsanté

Date de signature : 24 juillet 2020

Objet du marché : Aménagement et ameublement du centre spécial de prise en charge des patients (Annexe 2: Ancien bâtiment ORCA)

Montant : 70.349.083 FCFA

Entreprise bénéficiaire : BF Rest SARL

Bénéficiaire effectif : AL JAMMAL Mohammad Chaher.

3- Marché spécial N° 007/2020/MS-Covid-19/Minsanté.

Date de signature : 09 juin 2020

Objet du marché : Maîtrise d'oeuvre complète projet de restructuration ANCIEN BÂTIMENT ORCA pour centre spécialisé prise en charge patients covid-19.

Type de marché : prestations intellectuelles

Montant: 56.047.500 FCFA

Nom de l'entreprise : Ets New-design Brutshine

Bénéficiaire: effectif : M. TEKENDJO NANYOIU René Blaise.

Soit un montant total de: 687.724.641 FCFA dédié à la seule entreprise ORCA dont 56.047.500 FCFA pour les seules prestations intellectuelles.

ORCA est l'entreprise qui a fait un don de 40.000 sacs de riz en soutien à la riposte contre la covid-19. Ces sacs de riz avaient été remis aux gouverneurs et les destinataires n'ont jamais produit un compte d'emplois. UN DON NE SAURAIT FAIRE L'OBJET DE CONTREPARTIE. C'est scandaleux. Miser 4.000 sacs de riz pour récolter en retour 687.724.641 FCFA en trois (03) mois, même le célèbre bandit et truand américain Al Capone n'a jamais pu réaliser pareil exploit.

Il est désormais évident que ce "don" de sacs de riz participait en réalité d'un deal mafieux dont les contours sont aujourd'hui révélés aux camerounais à travers ce communiqué. 4000 sacs de riz d'une valeur maximale de 40 millions FCFA contre 687.724.641 FCFA à se partager dès paiement des factures. Sinon, qu'est-ce qui justifie que vous ayez passé des marchés de plus d'un demi-milliard FCFA à la restructuration d'un ancien bâtiment de l'entreprise ORCA pour la prise en charge des patients covid-19 plutôt que de venir en soutien et à moindre coût aux cliniques privées disposant déjà d'infrastructures immobilières fonctionnelles? Il ne faut pas être sorcier pour comprendre les raisons pour lesquelles vous avez torpillé ce dossier après avoir annoncé par tweet la transmission au Premier ministre de la liste de sept cliniques privées pouvant être agréées covid-19 dont cinq (05) à Douala et deux (02) à Yaoundé. Où est passée cette liste des cliniques privées agréées covid-19 ? Votre mafia a "tué" cette liste.

M. le Ministre,

Dans une de mes sorties publiques relativement à la gestion de la pandémie du covid-19, j'ai fait part aux camerounais de forts soupçons qui pèsent sur vos relations incestueuses avec MEDILINE MEDICAL, une entreprise qui n'a aucune expertise avérée dans la gestion d'une pandémie quelconque dans le monde et qui a été créée a la faveur de la survenance de la pandémie de covid-19 au Cameroun. Inaugurée en grandes pompes par vos soins, cette entreprise avait promis de structurer des centrales d'achat dans certaines villes notamment a Douala. J'avais fait part des soupçons de retro-commissions qui nimbent vos relations : immeuble cédé au quartier Bastos contre des marchés publics. Qu'allez-vous dire , maintenant que le communiqué du 05 octobre 2020 laisse clairement ressortir les marchés suivants au profit de MEDILINE MEDICAl S.A.:

1- Marché spécial N° 018/2020/MS-Covid-19/Minsanté

Date de signature : 19 juin 2020

Objet du marché : Acquisition des tests rapides de diagnostic du Covid-19

Montant : 1.750.000.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Mediline Medical S.A

Bénéficiaire effectif : M. YOON SUNGUK.

2- Marché spécial N° 020/2020/MS-Covid-19/Minsanté

Date de signature : 19 juin 2020

Objet du marché : Acquisition des tests rapides de diagnostic du Covid-19.

Montant: 5.25.000.000. FCFA.

Entreprise bénéficiaire : Mediline Medical S.A.

Bénéficiaire effectif : . YOON SUNGUK

Soit un montant total de sept (07) milliards FCFA qui a par ailleurs fait l'objet d'un FRACTIONNEMENT DE MARCHÉS le même jour et pour la même entreprise Mediline Medical S.A.

M. le Ministre,

Que dire des aménagements des blocs sanitaires dans les stades retenus comme centres spécialisés de prise en charge des patients atteints de covid-19 ?

1- Stade Mbappe Leppe:

Marché spécial N°106/2020/MS-Covid-19/Minsanté

Objet du marché : Aménagement des blocs sanitaires.

Date de signature : 05 août 2020

Montant : 75.041.624 FCFA

Entreprise bénéficiaire : FH Services

Bénéficiaire effectif : M. WAFEU DOUTSA Fabrice

2- Stade militaire de Yaoundé:

Marché spécial N°108/2020/MS-COVID-19/Minsanté.

Objet du marché :Aménagement des blocs sanitaires

Date de signature : 05 août 2020

Montant : 86.773.372 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Total Technics SARL

Bénéficiaire effectif : M. Djakou Gatcha Gerard Aimé.

3- Stade municipal de Buea:

Marché N°127/2020/MS-COVID-19/Minsanté

Date de signature : 07 août 2020

Objet du marché : Travaux d'aménagement d'un centre d'isolement.

Montant : 259.698.989 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Société Outcom Africa

Bénéficiaire effectif : M. Abayo Dashaco Boniface.

4- Middle Farm Stadium.de Limbe :

Marché spécial N°129/2020/MS-COVID-19/Minsanté

Date de signature : 07 août 2020

Objet du marché : Travaux d'aménagement d'un centre d'isolement.

Montant : 304.412.645 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Sté Full Circle LTD.

Bénéficiaire effectif : M. Abayo Dashaco

Deux constats se dégagent sur les travaux effectués dans les stades réquisitionnés pour la prise en charge des patients atteints de covid-19 :

- Les travaux effectués au stade municipal de Buea et au Middle Farm Stadium de Limbe sont quatre à cinq fois plus chers qu'au stade Mbappe Leppe de Douala et au stade militaire de Yaoundé qui sont pourtant des villes à très forte démographie.

-Le paiement des marchés pour les travaux d'aménagement d'un centre d'isolement des patients au stade de Buea et celui des travaux d'aménagement d'un centre d'isolement au Middle Farm Stadium de Limbe pour un montant cumulé de 564.111.634 FCFA seront effectués non pas au profit de ces deux entreprises mais bénéficiaire effectif à savoir M. ABAYO Dashaco. Allez donc savoir qui se cache derrière ce nom. S'agit-il d'un nom d'emprunt ? Seules des enquêtes sérieuses permettront d'être fixé sur les ramifications liées à cette identité.

Plus grave, le Secrétaire général de la présidence de la République vous a instruit de démanteler les installations covid-19 sur trois stades à savoir le stade militaire de Yaoundé, le stade Mbappe Leppe à Douala et le Middle Farm Stadium de Limbe pour cause des préparatifs du Championnat d'Afrique des nations 2021. CELA FAIT UN MONTANT TOTAL DE466.227.641 FCFA EN FUMÉE, RIEN QUE POUR LES STADES. Ne saviez-vous pas que le CHAN 2021 était programmé quand vous passiez les marches spéciaux sur ces stades? Vous le saviez certainement puisque vous êtes dans une mafia qui a conçu un stratagème bien huilé et bien orchestré : choisir un site qui va par la suite faire très rapidement l'objet de démantèlement pour les besoins de la CHAN 2021 et ainsi masquer subtilement les fournitures non livrées ; puis faire empocher l'argent par des prête-noms officiellement désignés dans le communiqué du 05 octobre dernier "BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS".

M. le Ministre,

Que dire de l'oxygène nécessaire pour la réanimation des patients dans les hôpitaux ? L'hôpital Laquintinie vient de recevoir ses premiers kits d'oxygène depuis la survenue de la pandémie et qui sont l'œuvre de MTN Cameroon à travers un don. Pourtant vous avez passé les marchés spéciaux suivants:

1- Marché spécial N°017/2020/MS-COVID-19/Minsanté :

Date de signature: 19 juin 2020

Objet du marché : Acquisition des concentrateurs d'oxygènes.

Montant : 116.325.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : ABS MOTORS COMPANY SARL

Bénéficiaire effectif : M. ABOUBAKAR SIDIKI

Observations: Matériel médical livré et réceptionné.

2- Marché spécial N°041/2020/MS-COVID-19/MINSANTÉ :

Date de signature : 30 juin 2020

Objet du marché : Fourniture de concentrateurs d'oxygènes

Montant : 399.512.500 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets ROC SÉCULAIRE ENGENERING

Bénéficiaire effectif : Mme TAMEWE Judith

Observations : livrés et réceptionnés.

3- Marché N° 129/2020/MS-COVID-19/MINSANTÉ



Date de signature : 07 août 2020

Montant : 299.141.815 FCFA

Objet du marché : Fourniture du matériel médical (respirateurs, concentrateurs d'oxygènes)

Entreprise bénéficiaire : NSF CAMEROUN SARL

Bénéficiaire effectif : M. NDJANGA SAHA Flagele

4- Marché N° 0131/2020/MS-COVID-19/ MINSANTÉ :

Date: 07 août 2020

Objet du marché : Fourniture du matériel médical (respirateurs de réanimation, concentrateurs d'oxygènes)

Montant : 299.141.815 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Sté EASY PRINT SARL

Bénéficiaire effectif : NDJANGA SAHA FLAGELE

Observations : En cours de livraison

Il convient de relever que les deux marchés spéciaux à savoir le marché N° 0129 et le marché N° 0131 ont été signés le même jour (07 août 2020), ont le même objet (fourniture des respirateurs de réanimation et des concentrateurs d'oxygènes), le même montant (299.141.815 FCFA) et le même bénéficiaire effectif (NDJANGA SAHA FLAGELE)

5- Marché N° 0154/2020/MS-COVID-19/MINSANTÉ.

Date de signature : 21 août 2020

Objet du marché : Fourniture de respirateurs de réanimation

Montant : 387.000.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : FUNDING TRANSFER AND SERVICES GROUP S.A.

Bénéficiaire effectif : NGONO ONANA Félix Ivan

Observations: Fournitures livrées et réceptionnées.

6- Marché spécial N° 0155/2020/MS-COVID-19/MINSANTÉ

Date de signature : 21 août 2020

Objet du marché : Fourniture de respirateurs de réanimation

Montant : 172.000.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets FORSON

Bénéficiaire effectif : NSIA ATANGANA Daniel

Observations : Fournitures livrées et réceptionnées

SOIT UN TOTAL DE 1.673.121.130 FCFA pour les respirateurs de réanimation et les concentrateurs d'oxygènes. Depuis la survenue de cette pandémie, l'hôpital Laquintinie vient de recevoir il y a moins deux semaines de l'oxygène grâce à un don de l'entreprise MTN CAMEROON.

M. le Ministre,

Vous avez également passé des marchés spéciaux pour des ambulances médicalisées (880 millions FCFA) et autres véhicules ainsi qu'il suit :

1- Marché spécial N°0158/2020/MS-COVID-19/Minsanté

Date de signature : 21 août 2020

Objet du marché : Fourniture de huit (08) ambulances médicalisées type C

Montant : 440.000.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : YAO SARL FARM

Bénéficiaire effectif : M. DEMETRIADES Gregoris

Observations: livraison attendue

2- Marché spécial N° 162/2020/MS-COVID-19/MINSANTÉ :

Date de signature : 25 août 2020

Objet du marché : Fourniture de huit (08) ambulances médicalisées type C

Montant : 440.000.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Mediline Medical Cameroon S.A.

Bénéficiaire effectif : YOON SUNGUK

Observations : livraison attendue.

Ce qui porte le total des marchés spéciaux de Mediline Medical Cameroon S.A. à 7.440.000.000 FCFA. Comme il fallait s'y attendre, LA PART DU LION a été réservée à cette entreprise.

3- Marché spécial N° 012/2020/MS-COVID-19/MINSANTÉ :

Date de signature : 09 juin 2020

Objet du marché : Fourniture de huit (08) véhicules double cabine 4 x 4 et deux (02) véhicules station wagon 4 x 4. au ministère de la santé

Montant : 300.000.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Groupe PAMIC SARL

Bénéficiaire effectif : M. POUANI Michel Alain.

Observations: livrés et réceptionnés.

Pourquoi n'avoir pas passé les commandes des véhicules chez des concessionnaires connus? Pourquoi ponctionner dans le budget covid-19 plutôt que dans le budget de fonctionnement du ministère de la santé qui dispose d'une ligne budgétaire à cet effet?

* Marché spécial N°021/2020/MS-COVID-19/Minsanté

Date de signature : 19 juin 2020

Objet du marché : Fourniture des surchaussures en caoutchouc

Montant : 425.000.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : METROCALIB SARL

Bénéficiaire effectif : M. FENDJO Paul.

Que dire d'autres marchés tels que :

* Marché spécial N°023/2020/MS-COVID-19/MINSANTÉ

Date de signature : 19 juin 2020

Objet du marché : Fourniture du matériel médical (sur-blouses)

Montant : 302.400.000 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets MAEK Cameroon

* Marché spécial N° 022/2020/MS-COVID-19/Minsanté

Date de signature : 19 juin 2020

Objet du marché : Construction d'un poste de santé aux frontières de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen

Montant : 261.865.922 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets Global Distribution.

Les Camerounais qui débarquent ou embarquent du côté de cet aéroport pourront apprécier.

* Construction d'un bâtiment d'isolement à l'hôpital régional de Bamenda

Date de signature : 30 juin 2020

Montant : 279.746.343 FCFA

Entreprise bénéficiaire : ALCAN CAMEROON S.A

Bénéficiaire effectif : Mme HAPPI épouse NDECHAM CHRFON Gisèle

* Construction d'un bâtiment d'isolement à l'Hôpital régional de Ngaoundere

Date de signature : 1er juillet 2020

Montant : 412.637.636 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets Grand Lux

Bénéficiaire effectif : M. Souleymane Issa

* Construction d'un bâtiment d'isolement à l'Hôpital régional de Buea

Date de signature : 1er juillet 2020

Montant : 420.402.466 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Sté DOM et Frères SARL

Bénéficiaire effectif : M. DOH Victor Pepleh

* Construction d'un bâtiment d'isolement à l'Hôpital régional de Maroua

Date de signature : 09 juin 2020

Montant : 239.977.907 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets First Line Security services

Bénéficiaire effectif : M. ABDOUL RAOIF Alhassan

* Construction d'un bâtiment d'isolement à l'Hôpital régional de Garoua

Date de signature : 09 juin 2020

Montant : 230.004.857 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets HANNOUR BTP SARL

Bénéficiaire effectif : M. NJIFON ALIYOU

* Hôpital régional de Bertoua :

En matière de construction, la particularité de l'hôpital régional de Bertoua est qu'il y a deux lots signés le même jour sur le même site, au profit de la même entreprise bénéficiaire et la même bénéficiaire effective:

LOT N°1:

Objet du marché :Construction d'un centre d'isolement

Date de signature : 29 juin 2020

Montant : 199.048.175 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets NJB Services

Bénéficiaire effectif : Mme SOUA Annie Irène

LOT N°2:

Objet du marché : Travaux de sécurisation (clôture) et d'aménagement des VRD du bâtiment à usage d'isolement hospitalier (sur le même bâtiment).

Date de signature : 29 juin 2020 (la même date)

Montant : 51.891.076 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets NJB Services (la même entreprise)

Bénéficiaire effectif : Mme SOUA Annie Irène ( lamême bénéficiaire).

* Idem pour le marché spécial pour les travaux de réhabilitation et d'extension du Pavillon Lagarde de l'hôpital central de Yaoundé (HCY)

Deux lots répartis ainsi qu'il suit :

LOT N°1: Travaux de réhabilitation et d'extension

Date de signature : 29 juin 2020

Montant : 823.999.500 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Engeneering Cameroon SARL

Bénéficiaire effectif : M. Aboubakar SIDIKI

LOT N°2: Maîtrise d'oeuvre partielle relative au suivi et au contrôle des travaux de réhabilitation/extension du Pavillon Lagarde et de la réhabilitation du pavillon de neurologie (R+2) de l'hôpital central de Yaoundé

Date de signature : 29 juin 2020

Montant: 99.999.473 FCFA

Entreprise bénéficiaire : Ets New Design Builtshine

Bénéficiaire effectif: M. TEKENDO NANYOU Rene Blaise.

Ets New Design Builtshine dont le bénéficiaire effectif est M. TEKENDO NANYOU Rene Blaise est manifestement devenu pour votre département ministériel la référence en matière de maîtrise d'œuvre complète/partielle pour le contrôle et le suivi des projets de réhabilitation/restructuration de projets covid-19 puisque le marché N°007/2020/MS-Covid-19/Minsanté relatif à la maîtrise d'œuvre complète de l'ancien bâtiment ORCA pour centre spécialisé de prise en charge patients covid-19 lui a également été passé le 09 juin 2020 pour un montant de 56.047.500 FCFA. Soit un total de 156.046.973 FCFA pour le contrôle et le suivi de ces deux projets au profit de cet établissement qui détient manifestement le monopole en la matière sur l'ensemble du territoire national

Je ne rentrerai pas dans d'autres marchés ( 200 millions FCFA fractionnés en deux marchés de 100 millions FCFA chacun pour les lunettes de protection alors que les médecins, infirmiers et autres personnels en réclament dans les hôpitaux publics) qui font également l'objet de suspicions diverses.

M. le Ministre,

J'ai été surpris que le FMI ait pu saluer votre transparence dans l'attribution des contrats relatifs à la riposte au Covid-19. Au point de vos accorder un satisfecit total. Peut-être leur avez-vous présenté des contrats non contenus dans votre communiqué du 05 octobre dernier. Si par contre les plénipotentiaires de cette institution se sont appuyés sur les contrats publiés dans le communiqué rendu public le 05 octobre dernier, il y a lieu de dire que ce satisfecit ne peut relever que des fadaises. Si la transparence pour les plénipotentiaires de cette institution se réduit à la publication des dates de signature des marchés, les noms des entreprises bénéficiaires, les montants des marchés, sans s'appuyer sur un audit minutieux des procédures d'attribution des marchés spéciaux (avis d'appel d'offres, transparence dans le dépouillement des offres, etc), on est en droit de se poser de sérieuses questions. SOIT LES PLÉNIPOTENTIAIRES DU FMI ONT BÂCLÉ LEUR TRAVAIL, SOIT LEUR SÉJOUR S'EST FAITE À LA CAMEROUNAISE AVEC TOUT CE QUE CELA COMPORTE COMME CORRUPTION OU RETRO-COMMISSIONS.

LE SIMPLE FAIT DE MENTIONNER DANS LE COMMUNIQUÉ DU 05 OCTOBRE DERNIER -LES NOMS DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES SUIVIS DU NOM DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS JETTE DE PROFONDES SUSPICIONS SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES CITÉES. IL EST D'USAGE QUE CHAQUE ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE D'UN MARCHÉ PUBLIC DISPOSE D'UNE IDENTITÉ BANCAIRE CONTENUE DANS L'ATTESTATION DE DOMICILIATION BANCAIRE, PIÈCE EXIGIBLE ET OBLIGATOIRE À LA SOUMISSION À L'APPEL D'OFFRES TOUT COMME AU PAIEMENT DU MARCHÉ. VEUT-ON NOUS FAIRE CROIRE QUE LES RELEVÉS D'IDENTITÉ BANCAIRE MENTIONNÉS DANS LES DOSSIERS DES ENTREPRISES LORS DE L'ATTRIBUTION DE CES MARCHÉS ONT FAIT L'OBJET D'E MODIFICATIONS LORS DU PAIEMENT DES PRESTATIONS ? LA RÉALITÉ EST QUE CE STRATAGÈME VOUS PERMET DE MIEUX CONTRÔLER LES RETRO-COMMISSIONS ET D'EFFACER LES TRACES COMPROMETTANTES QUI POURRONT ÊTRE ÉVENTUELLEMENT MISES À NU LORS D'UN CONTRÔLE QUELCONQUE.

De ce qui précède, M. le Ministre, les charges de PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS, DE CONFLIT D'INTÉRÊTS, DE CORRUPTION ET DE DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS pèsent suffisamment contre vos collaborateurs et vous. Quand de telles charges s'accumulent de façon flagrante sur un Ministre il n'est plus digne d'occuper sa fonction. LA SALUBRITÉ PUBLIQUE IMPOSE VOTRE DÉMISSION. Il est inadmissible de profiter de la détresse des camerounais pour s'enrichir. C'est ignoble!!

Et dans l'attente de votre démission, qu'il soit mis sur pied en urgence une Commission d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds covid-19. Cette Commission d'enquête parlementaire aura en charge l'examen minutieux des comptes Covid-19 qui permettra d'être fixés sur le niveau réel des fractionnements des marchés, l'effectivité des livraisons des matériels et des réalisations des marchés à travers les PV de réception, l'expertise avérée des entreprises bénéficiaires de ces marchés publics. Dois-je rappeler qu'au niveau de l'Exécutif, le Premier ministre, Chef du gouvernement, a déjà saisi la Chambre des comptes et que le rapport est toujours attendu? La logique parlementaire impose que les députés puissent s'appuyer sur ce rapport pour un examen approprié du plan de riposte contre la covid-19 du ministère de la santé pour le compte de l'exercice 2021. C'est l'argent du contribuable camerounais et vous avez le devoir et l'obligation de rendre compte.

Hon. Jean Michel NINTCHEU

Député.