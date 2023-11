Attaque meurtrière à Bamenyam, l'Ouest du Cameroun sous le choc :: CAMEROON

Le visage meurtri de la région de l'Ouest du Cameroun s'assombrit davantage avec l'annonce du gouverneur Awa Fonko concernant l'attaque dévastatrice survenue ce mardi 21 novembre 2023 à Bamenyam, dans les Bamboutous. Un bilan encore provisoire établit un chiffre alarmant : 8 morts et une dizaine de personnes enlevées lors de cet acte tragique.

Des individus armés ont perpétré une attaque sauvage contre le paisible village de Bamenyam, semant terreur et désolation. Selon les autorités locales, ces assaillants, présumés être des séparatistes anglophones, ont pénétré la localité depuis les zones limitrophes du Nord-Ouest, à bord d'une trentaine de motos.

L'assaut s'est déroulé de manière brutale, avec une stratégie ciblée : les assaillants ont encerclé le marché local avant de s'attaquer sans merci aux civils innocents ainsi qu'à leurs biens. En plus des vies humaines cruellement prises, trois boutiques et un véhicule cargo ont été consumés par les flammes dévastatrices, laissant derrière elles un spectacle de destruction et de chaos.

Il est à noter que cette tragédie survient au moment même où le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka, devait présider une réunion du Comité de coordination administrative. Cette assemblée, qui avait débuté la veille à Baham dans les Hauts-Plateaux, prend désormais une teinte plus sombre, marquée par cette atrocité inattendue.

Cette attaque sanglante intervient à peine quelques jours après le massacre survenu à Mamfe, dans la région du Sud-Ouest, le 6 novembre dernier, où officiellement, 25 vies ont été fauchées. Ces événements tragiques continuent de semer la terreur et le désarroi parmi les populations civiles, créant un climat de peur et d'incertitude quant à la sécurité dans ces régions instables.

Face à cette situation insoutenable et ces pertes humaines insurmontables, les autorités doivent redoubler d'efforts pour assurer la protection des civils et pour restaurer un sentiment de sécurité dans ces régions meurtries par les violences récurrentes.

La communauté internationale, quant à elle, est appelée à accorder une attention particulière à ces crises persistantes au Cameroun, en soutenant les efforts visant à restaurer la paix et la stabilité, tout en mettant un terme à ces attaques barbares qui privent des individus innocents de leur droit à la vie et à la sécurité.

En ces moments de deuil et de douleur pour les familles touchées, une action urgente et décisive est nécessaire pour prévenir de nouvelles tragédies et pour permettre à ces communautés meurtries de panser leurs plaies et de se reconstruire.