Soixante cinq récipiendaires ont eu l'honneur d'ascensionner le podium pour recevoir des mains de plusieurs hautes personnalités leurs décorations hier après-midi, c'était à l'esplanade du Musée National, sous le Haut Patronage du Chef de l'Etat représenté lors de cette cérémonie par le Premier Ministre Chef du Gouvernement Joseph Dion Ngute.

Le Chef du Gouvernement a rappelé l'importance et le prix que le Président de la République Paul Biya attache à la Culture camerounaise. Nos us et coutumes doivent être valorisés à travers des expositions comme celles-ci. L'instauration des Journées de Résilience Artistique et Culturelle du Cameroun (JRACC) qui est à sa première édition démontre à suffisance l'intérêt des pouvoirs publics à l'endroit de la Culture de notre cher et beau pays, socle du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Avec l'appui multiforme du gouvernement, le Premier Ministre a invité les artistes de toute discipline à faire de leur savoir-faire un métier qui peut employer d'autres compatriotes.

Quant au Ministre des Arts et de la Culture le Dr Pierre Ismaël Biboung Mkpatt, le patron des vingt-quatre (24) pôles artistiques et culturels nationaux, le Cameroun a de la matière à faire valoir en ce qui est de l'Art et la Culture. Ce vendredi 27 novembre 2020 est une journée exceptionnelle pour les artistes de recevoir leurs distinctions honorifiques solennellement lors de l'ouverture des Journées de Résilience Artistique et Culturelle du Cameroun (JRACC) sur haute instruction du Chef de l’Etat, Grand Maître des Ordres Nationaux, qui a donné son accord en faveur des icônes des Arts et la Culture de l'ensemble du territoire national.

Lors de la session parlementaire de juillet 2020, le Chef de l’Etat a promulgué la loi 2020/011. Cette loi régit les Associations Artistiques et Culturelles de toute disciple. L'ensemble de la confrérie culturelle nationale a salué cette innovation par des ovations nourries et de vibrantes motions adressées au Chef de l’État par tous les 24 pôles. Dès lors, les acteurs de ce secteur fondent beaucoup d'espoirs à cette nouvelle avancée. Dans l'avenir, toutes les disciplines artistiques et culturelles seront constituer en fédération pour une gestion efficiente et efficace de ladite chose. Par conséquent, l'État fait un décompte dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 d'un déferlement annuel de 3500000 touristes ce qui revigorerait la faveur ajoutée de l'économie nationale.

L'année 2020 n'a pas été facile à cause de la pandémie du covid19, grâce à la ténacité et au courage, le pôle artistique et culturel est encore debout et continue de résister aux rafles de la crise qui n'épargnent aucun secteur d'activité à travers la planète. Une séquence sous des youyous de plusieurs membres des familles, les amis et connaissances des médaillés venus féliciter leurs proches puis la visite des stands a mis fin au cérémonial.