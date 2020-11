Après une vingtaine d’années au sein du groupe Bouygues Construction, l'ingénieur camerounais revient au bercail où il met sur pied le plus grand centre commercial d'Afrique Centrale.

Jusqu'ici peu connu des Camerounais, Mathurin Jidjouc Kamdem a réussi à frapper les esprits. Grâce à cet entrepreneur de 55 ans, le Cameroun vient d'ouvrir son premier mall, sans doute l'un des plus grands en Afrique Centrale. Un joyau architectural devenu depuis son inauguration une véritable fierté nationale. Derrière cette gigantesque infrastructure se trouve un rêveur, mais davantage un homme de conviction. Ingénieur de génie civil sorti de l’École de Hautes Etudes d’Ingénieur (HEI) de Lille et titulaire d’un MBA en management de l’Escp de Paris, Mathurin Kamdem démissionne de Bouygues construction en 2010. Une entreprise où il a passé une vingtaine d'années.

À son actif, la direction des travaux de construction du Four Season Georges V à Paris Hyatt ; du Paris-Madeleine en France ; des stades de Malabo et de Bata en Guinée Équatoriale tout comme le siège de la Beac dans ce même pays où, au moment de démissionner, il dirigeait la filiale de Bouygues Btp et ce depuis huit ans. Il décline un poste enviable de haut cadre chez Bouygues, en France, pour rentrer mettre son expertise au service de son pays d’origine.

De retour au Cameroun, Mathurin Kamdem crée en 2012 Craft Contractors International Cameroon, une entreprise spécialisée dans le Btp. Au bout de trois années, le projet du Douala Grand Mall s'inscrit dans les priorités de l'entrepreneur.

Il devra coûter 80 milliards de francs CFA. Grâce à sa riche expérience dans le bâtiment, il parvient à convaincre le fonds d’investissement britannique Actis qui cofinance le projet avec son autre entreprise dénommée Douala Retail and Convention Center (Drcc). Les travaux entamés en 2017 ont été achevés au troisième trimestre 2020 comme prévu. Le bâtiment est inauguré le 17 novembre de la même année.

Situé à Douala à quelques encablures de l'Aéroport International de Nsimalen, ce centre commercial qui couvre une superficie de 18 000 m2 attend un minimum de 300 000 visiteurs par mois. On y prévoit également 4500 emplois directs et indirects. La construction de la phase 1 avait déjà nécessité 3500 ingénieurs, ouvriers et autres techniciens.

Le Douala Grand Mall comprend un multiplex de 5 cinémas de 1000 places, un Supermarché Carrefour, 160 magasins et boutiques, 22 restaurants, un spa, 640 places de parking sur la première phase. La deuxième phase, qui est le Business Park, disposera d'un hôtel cinq étoiles et des bureaux.

