Selon des informations qui nous parviennent à l'instant de la ville de Kumbo dans la région du nord-ouest,chef-lieu du département du Bui, les membres du personnel de l'école presbytérienne de Kumbo ont été kidnappés ce matin par des personnes non identifiées pour l’instant.

Selon une autorité locale jointe par la rédaction de camer.be et qui a souhaitée nous répondre sous le sceau de l'anonymat, les hommes armés ont kidnappé les enseignants et les élèves de l'école , ils ont par la suite libérés tous les élèves et ont emmené avec eux au total 11 enseignants.

Les responsables de l'Église presbytérienne au Cameroun, le PCC et les autorités gouvernementales n'ont pas encore fait de déclaration.

Cet enlèvement survient neuf jours seulement après l’attaque meurtrière contre une école à Kumba.