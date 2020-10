Monsieur l’Ambassadeur,La France fait face de plus en plus, à une recrudescence des attaques terroristes dont seuls les auteurs, maîtrisent les raisons. Ces actes criminels dont la dernière en date, le 29 Octobre 2020 à Nice, font des victimes dans des conditions les plus effroyables, inhumaines et barbares.

Le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR), vient par ma voix, vous assurer de sa compassion ainsi que de sa solidarité parfaite à l’endroit du peuple de France, peuple libre, peuple républicain, peuple ouvert sur le monde.

Le MPDR est convaincu que rien ni personne ne forcera la France à changer son attachement naturel à la paix, à la fraternité et à la coexistence pacifique avec les autres peuples, et selon sa tradition universellement reconnue et salué de respect des diversités. Rien ne doit également nous faire abandonner le chemin du dialogue, du pardon et de la réconciliation en dépit de toutes sortes de haines, de sectarismes et de fractionnisme qui constituent des menaces permanentes contre la paix.

Le MPDR saisis cette occasion pour rappeler que le terrorisme a un seul visage, celui du radicalisme, de l’intolérance, de l’égoïsme, de la terreur et du sectarisme.

Courage au peuple de France et sincères Condoléances aux familles.