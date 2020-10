Alors que sa principale activité(Gérant de boîte de nuit) s'est retrouvée en berne suite à la pandémie de la covid 19 en Belgique, Hermann Temamen très ingénieux a opté simplement de metre en valeur le taro à la sauce jaune à travers une caravanne dans toute l'Europe.

Originaire de l'ouest Cameroun, né à Douala, il s'est attaché les services de Marinette Seyler du Luxembourg comme égérie et voilà que la caravanne à tout simplement décolée.

Le weekend dernier, c'etait le tour des africains d'Anemasse en Suisse de découvrir cette belle caravanne accueillit par Momo Dénise, Lolita La Baronne et la Luxueuse Marinette Seyler.

Retour sur cette caravanne conduite par son initiateur qui nous livre ici son sécret.

Bonjour Hermann

Bonjour Mr Sopie et ravit de vous intéresser à la caravanne taro.

Comment est né la caravanne Taro en Europe?

Faut dire que je suis propriétaire d'une boite de nuit en belgique qui marche super bien:la canne à sucre night club bruxelles. Et justement vu la situation sanitaire qu'on vit depuis quelque temps, les boites de nuit ont été obligées de fermer. Du coup,pendant la période de confinement,je reflechissais à quel concept je peux lancer au sortie de cette mauvaise période. Un jour je parcourais snapchat et je suis tombé sur la story d'un ami au pays qui se trouvait à un concept dit DIMANCHE TARO(c'est un endroit où des amis se retrouvent tous les dimanches après avoir joué au foot pour prendre une bière et déguster un plat de taro). C'est de là que me vient cette inspiration et directement, j'ai apporté ma touche avec le piano bar, animation dj's,chicha et surtout, fais de ce concept une caravane. C'est à dire tourner avec dans les différentes villes et pays. Voila l'originalité que j'ai rajouté dessus.

Pourquoi le taro et pas un autre repas africain?

Parceque c'est un plat noble et c'est l'un des plats les plus aimés par beaucoup de gens au Cameroun peu importe ta tribu.

Comment le public africain et européen a accueillit votre déploiement sur le terrain?

Faut dire qu'avec cette situation qu'on vit en ce moment avec le corona, les gens ont envie de s'amuser et le fait aussi que je sois très connu avec une équipe de communication bien organisée, tout ceci fait en sorte qu'on est toujours débordé par le monde fou qui vient tous les dimanches lors de nos différents déplacements. Je profite comme ça pour remercier tous ces gens une fois de plus.

Dans quel but vous vous investissez tous les weekend pour faire valoir ce repas traditionnel de l'ouest Cameroun?

Mon but comme je dis très souvent c'est de prôner le vivre ensemble. Autour d'un plat et de la bonne musique et surtout une ambiance qui nous rappelle le pays(237), on peut avoir une diaspora unie et soudée.

Où prenez vous les ingrédients nécesaire pour une belle armonie de la sauce jaune?

Dans les différents magasins africains de la région, mais les épices viennent tout droit du cameroun.

N'êtes vous pas un réel concurent pour les restaurateurs?

Non,tout au contraire on est un élément qui booste les commerces(restaurants). Faut souligner que j'ai choisi de faire ce concept dans les restaurants et non dans une salle car le but c'est de faire la communication des différents restaurants où on passe. Et jusqu'ici apres nos passages les restaurants tournent en plein régime. Et faut aussi dire que depuis que j'ai lancé ce concept, de plus en plus de restaurants de la diaspora font du taro et ça parle beaucoup. Un réel succès.

Croyez vous en cette fin d'année apporter via ce concept du bonheur à des personnes lors de vos tournées?

En temps normal on est deja assez stressé ici en europe par notre mode de vie,le corona n'arrange pas les choses, alors quand je vois comment les gens se lâchent le dimanche taro, je me dis que c'est ce bonheur que je veux voir et je remercie le Seigneur pour ça.

D'ici là, quel est la suite de l'aventure?

On observe encore la scène avec mon ami Massamo. Mais quelque chose arrive soyez en sûrs. Avec moi le cerveau refléchit toujours.

Votre mot de fin.

Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu bénisse le Cameroun.

Propos recueillit par Hilaire SOPIE