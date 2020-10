www.iziway.cm , la plateforme qui opère depuis la ville de Douala au Cameroun, ambitionne de fournir le plus large éventail de produits de grande consommation à l’ensemble de la population sur le territoire national.

De nombreux spécialistes avaient annoncé la fin du commerce électronique au Cameroun au tout début de l’année en cours. Leurs analyses reposaient essentiellement sur l’actualité en relation avec le géant africain de ce secteur et surtout la position du pays des Lions Indomptables dans le dernier classement de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement (CNUCED). Cette annonce prématurée était sans compter sur l’ambition et la détermination des jeunes de ce pays qui sont de plus en plus nombreux à faire valoir leurs compétences dans l’univers de la technologie.

Guy TALOM fait partie de ces entrepreneurs contemporains qui ont décidé de prendre les choses en main afin de redonner au Cameroun, ses lettres de noblesse d’en temps. Au bout de nombreux mois d’études et voulant répondre à un besoin criard dans ce secteur au Cameroun, il a décidé de concevoir un service qui réponde aux réalités locales et qui soit capable de faciliter les opérations entre les vendeurs (producteurs locaux, commerçants, grandes enseignes, etc.) et les consommateurs sur l’ensemble du territoire national. Un service qui propose de démocratiser la vente en ligne en offrant la possibilité aux usagers de commercialiser et d’acheter le plus simplement possible.

IZIWAY c’est le nom que porte ce projet qui vise déjà les sommets. Le projet est né il y a de nombreux mois, à l’époque des mastodontes comme Jumia ou encore Afrimarket. Cette plateforme qui répond à toutes les normes internationales en matière de Marketplace, est née avec la ferme conviction que le Cameroun peut jouer un rôle majeur aussi bien au niveau continental que mondial. Elle apporte donc une réponse à tous ceux qui sollicitaient un site professionnel e-commerce 100% camerounais. C’est une plateforme EASY comme son nom l’indique parce qu’elle est simple d’utilisation, sécurisée et accessible à tous. C’est d’ailleurs la première Marketplace100% camerounaise qui propose des produits de qualité à des prix très compétitifs. Elle a pour ambition d’améliorer la qualité de vie quotidienne au Cameroun en tirant partie de la technologie pour offrir des services novateurs, pratiques et abordables.

Elle veut se positionner dans les prochaines années sinon les prochains mois, comme la plateforme camerounaise avec le plus large éventail de produits. Comme d’autres acteurs dans le continent, l’hyper marché en ligne donne la possibilité d’effectuer des transactions grâce à plusieurs modes de paiement notamment le mobile (Orange money & MTN Mobile Money) mais également le paiement à la livraison après réception et vérification du produit. L’ambition c’est d’intégrer le moyen par Visa & Mastercard d’ici quelques années.

«IZIWAY n’est pas simplement une plateforme de e-commerce mais une place de marché où tous les acteurs peuvent se rencontrer et faire de bonnes affaires », ce sont les mots du promoteur qui s’exprimait lors du lancement des activités il y a quelques mois. Il précisait à grand renfort d’arguments, que le site a pour but de soutenir le développement des entreprises locales et des entrepreneurs qui sont souvent en mal dans leurs activités. « Nous savions ce que nous voulions et nous avons pris le temps pour le mettre en place. Ce temps était nécessaire pour trouver le modèle adapté aux réalités locales, les partenaires qui comprennent notre vision et un réseau logistique capable de nous rapprocher de chaque camerounais sur l’ensemble du territoire ». Avait-il déclaré. Et à la question sur la qualité des produits, sa réponse rassure : « Nous avons une équipe exclusivement dédiée au contrôle de tous les produits qui sont proposés sur le site et une autre qui se consacre aux enquêtes de satisfaction pour savoir si nos clients sont heureux lors de leurs opérations d’achats». Ce dernier reconnait que c’est un sujet qui revient toujours lorsqu’on parle de commerce électronique. Il assure et conclut avec ces mots : « Si vous n’êtes pas satisfait de votre commande, vous avez 10 jours pour le retourner sans frais en plus de la garantie constructeur que nous proposons sur certaines marques».