Bruxelles, le 23 septembre 2020 –

L’Assemblée Générale de l'Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) s’est tenue ce jour en visioconférence – compte tenu du contexte sanitaire, organisée depuis son siège situé à Bruxelles, en Belgique.

En marge de cet événement, se tenait également une élection pour le renouvellement d’une partie du Conseil d’administration de l’OITS.

Au terme de ce scrutin, l’association Batoufam Tourisme et Loisirs (BTL), a été élu membre du Conseil d’administration de l’OITS, faisant ainsi du Cameroun le deuxième pays africain – après le Mali – à y être représenté.

A compter de ce jour, Sa Majesté Inocent NAYANG TOUKAM, Roi des Batoufam et Président de BTL, siègera donc au Conseil d’administration de l’OITS, au sein du Collège des acteurs mondiaux du tourisme social.



Il est à noter que l’Algérie – troisième pays africain – intègre également le Conseil d’administration de l’OITS, dont les 30 sièges sont désormais répartis entre des acteurs du tourisme social et des autorités nationales, régionales et locales, issus de 15 pays différents. Outre le Mali, le Cameroun et l’Algérie, y sont également représentés :

l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Chili, l’Espagne, la France, le Guatemala, la Hongrie, l’Italie, le Pérou, le Portugal, et la Russie.

Rappelons que BTL est promotrice du Complexe Écotouristique et Solidaire du Royaume de Batoufam (CESRB), qui fut classé en janvier 2020, parmi les 20 meilleures destinations mondiales du tourisme solidaire, en marge du Forum International du Tourisme Solidaire à Ouarzazate, au Maroc. Plus de précisions via le lien suivant :

https://www.journalducameroun.com/reconnaissance-batoufam-dans-le-top-20-des-destinations-touristiques

A nouveau, cette reconnaissance internationale de Batoufam Tourisme et Loisirs conforte la place du Cameroun parmi les destinations et pratiques de référence, pour le tourisme social et solidaire dans le monde.

Une consécration également pour l’ensemble des efforts déployés par les populations de Batoufam depuis 2010 sur le site, ainsi que pour les soutiens multiformes du Ministère du Tourisme et des Loisirs, du Ministère des Arts et de la Culture, ainsi que du partenaire La Route des Chefferies.

