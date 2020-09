Les itinéraires de la marche du 22/09/20 sont établies ainsi qui suit :

1/ Yde 1, 4, 5 et tous les autres participants y compris les membres du Directoire national habitant ces communes, convergent vers le marché du Mfoundi sous la conduite de leur différents Départementaux à partir 10h00.

2/ Les populations de Yde 2, 3, 6 et 7 ainsi que les membres du Directoire habitant ces zones, convergent vers le marché central sous la conduite de leur différents Départementaux.

3/ Dès 13h00, la grande marche s'ébranle de ces deux (02) points à savoir : _ marché du Mfoundi et ancien Bata marché central, vers la poste centrale sous la coordination des membres du Directoire national dont les Noms seront communiqués au Départementaux du Mfoundi in box. Grand succès à notre marche de libération et que le Dieu tout puissant nous protège.