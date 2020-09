Interview exclusive. Le 19 mars 2020, Victor Fotso,94 ans, décède à Paris la capitale française. Depuis le 20 juin 2020, le milliardaire de Mbouo repose en paix à Bandjoun (Cameroun).

Nadia Christelle Fotso regrette aujourd’hui que le corps sans vie de Victor Fotso soit parti de Paris pour le Cameroun sans qu’une messe symbolique n’est pu être organisée en sa mémoire. Le Covid-19 n’était pas une excuse pour celle qui estime aujourd’hui que "Victor Fotso a eu une fin de vie massacrante."

Autres aspects importants. Nadia Fotso n’a pas dit aurevoir à son père. Pourquoi ? Dans la vidéo qui suit, la fille du capitaine révèle tout. La fille de Victor Fotso explique aussi qu’elle avait pourtant obtenu l’autorisation d’organiser une messe d’adieu en la mémoire de son père à Paris le 18 juin 2020. Pourquoi cette cérémonie n’a-t-elle plus eu lieu ? Nadia explique et dévoile pourquoi elle a initié trois messes en Europe 3 mois après l’inhumation de son père : aux Invalides et à Saint Sulpices (en France le 17 septembre 2020) et à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles (Belgique le 24 octobre 2020).

Nadia Christelle Fotso rappelle aussi qu’elle a écrit à plusieurs personnalités du monde dans le but d’honorer la mémoire de son père. « J’ai fait l’effort d’aller vers les Bandjoun. J’ai fait l’effort d’aller vers les autres communautés. J’ai écrit au président de la république du Cameroun [Paul Biya, ndlr]. J’ai écrit à Maurice Kamto. J’ai écrit au président Macron (chef de l’Etat français, ndlr), pour qu’on ne m’accuse pas demain de dire que c’est très personnel.»