Le Festival International du Film PanAfricain de Cannes (FIFP) vous donne rendez-vous du 23 au 28 octobre 2020, à l’hôtel Martinez (73 Bd de la Croisette) et à l’Espace Miramar (65 bd de la Croisette).

Cette 17eme édition 2020 est l’occasion de célébrer le cinéma indépendant et promet un millésime exceptionnel et beaucoup d’émotion.

Certains réalisateurs se jouent des codes existants, d’autres innovent dans leur écriture cinématographique. Il souffle un vent frais et un regard nouveau PanAfricain sur le monde.

Le FIFP est d'abord un ambassadeur de valeurs humaines. Films, Conférences, Cafés littéraires, Cafés Culturels, Musique, Dîner de Gala, Expositions, Meetings, Networking … sont au programme de cette grande rencontre cinématographique. L’une des plus belles vitrines du cinéma mondial indépendant.

En cette année exceptionnelle, le Festival ouvre ses portes le vendredi 23 octobre 2020 à l’Hôtel Martinez avec une série de rencontres. Une conférence de presse FIFP 2020 à 11h00 suivie de Cafés Littéraires et Rencontres avec un Bouquet final pétillant et suprême de cette première journée du FIFP à 20h00, la Grande Soirée de Présentation du Festival 2020 en présence des réalisateurs et professionnels de la 17ème.

+ Jury Professionnel 2020 au Féminin - 6 Femmes d'action : Caroline POCHON (Présidente du Jury Fiction

- Scénariste/Réalisatrice/Écrivaine) - Céline MAJOR (Présidente du Jury Documentaire - Productrice) - Les membres du Jury : Jeanne ROMANA (Réalisatrice – Écrivaine - Productrice) - Nolda DI MASSAMBA (Réalisatrice – Actrice – Productrice) - Dorothée AUDIBERT-CHAMPENOIS (Journaliste – Cheffe Monteure) - Véronique DIARRA (Écrivaine)-

+ 60 Films des 5 continents (Espace Miramar - 65 Bd de la Croisette)

+ 200 Professionnels

+ Conférences / Ateliers / Networking / Concerts (Hôtel Martinez - 73 Bd de la Croisette)

+ Dîner de Gala (Hôtel Martinez - Bd de la Croisette)

+ Cocktails (Hôtel Martinez - Bd de la Croisette)

Evénement Ouvert à tous : Billetterie et réservation sur notre site internet et dans les Points de ventes habituels.

Tarifs : 5€ la séance - PASS FESTIVAL X NSD INSTITUTE : 69€

PASS FESTIVAL X NSD INSTITUTE- TARIF ÉTUDIANT_STUDENT PRICE -59€

DÎNER DE GALA à HÔTEL MARTINEZ uniquement sur réservation

Tarif 150€ - 06.10.04.69.44 Programme et renseignements sur notre site - www.fifp.fr ou +(0) 6 10 04 63 44

À propos

Le FIFP a été créé et fondé par l’Honorable Eitel Basile NGANGUE EBELLE et par l’association GROUPE NORD SUD DÉVELOPPEMENT, association agréée jeunesse et Education Populaire Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports n° 06514. Depuis 1997, l’association Nord-Sud est au Coeur du Développement du Lien Social par le biais de la Culture et fonde ses actions sur un Développement Juste et Équitable entre les pays du Sud et du Nord.

Site web : https://nsd-institute.org/