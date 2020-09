CAMEROUN :: La recette du dimanche: Le Mintumba ou le gâteau de manioc à la vapeur :: CAMEROON

Le Mintumba est un Gâteau traditionnel de la région du littoral Cameroun. Il est fait à base de manioc frais fermenté et d’huile de palme rouge, puis cuit à la vapeur. Il peut servir d’accompagnement à une sauce ou être consommé tout seul pour un goutter ou juste par gourmandise.

Ingrédients:

-3-4 tubercules, manioc (650g de chaire de manioc finement râpé)

- 86ml d’huile de palme rouge

- 190ml d’eau

- 2 cuillères à café de sel

- Des feuilles de bananier ou de bambou

Préparation

Epluchez et lavez votre manioc

Trempez-le manioc épluché dans l’eau pendant 3 jours

Egouttez votre manioc et pilez-le finement

Salez la pâte obtenue, versez l’eau et l’huile de palme en alternance et en mélangeant entre chaque ajout

Emballez vos mintumba dans les feuilles de bananier

Mettez les à cuire à la vapeur pendant 3h à feux doux.

Une fois cuits, sortez les de la casserole et faites les sécher au four position grill pendant 30 minutes.

Servez seul ou en accompagnement

Bon appétit

Ils se conservent assez longtemps à température ambiante mais si vous en faite beaucoup, il vaut mieux les congeler et les réchauffer à la vapeur au moment de les consommer.