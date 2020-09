CAMEROUN :: La machine à sous vidéo Sticky 777 de Supergooal :: CAMEROON

Il suffit juste parfois d’un peu de courage pour gagner gros ! La machine à sous Sticky 777 est sans doute le jeu qui changera votre vie, ou qui l’améliorera simplement. Ne manquez pas cette opportunité haute en couleurs, avec une interface pratique et un graphisme élégant.

La machine à sous vidéo Sticky 777 vous souhaite la bienvenue.Le thème des fruits classiques est mis à l’avant, avec un design agréable à vue d’œil. Les bonus sont sans doute ce qui attire le plus les joueurs, avec des particularités toutes aussi attrayantes les unes que les autres.

Supergooaletses gains Sticky 777

Avec 10 lignes de paiement, le jeu Sticky 777 propose jusqu’à 8 symboles, et il est question de n’aligner que 3 symboles minimums sur les rouleaux adjacents pour remporter le tour. Ce jeu est principalement axé sur le hasard, alors n’oubliez pas d’avoir votre porte-bonheur à vos côtés.

Toutefois, vous devez rester serein car le jeu a un taux de retour au joueur de 95,06 %. Voilà de quoi donner du sourire aux amateurs des jeux casinos. De plus, pour ceux qui n’ont pas de temps à perdre, l’option accélérée permet d’accélérer les tours des rouleaux, qui afficheront directement les résultats.

Règles de base du jeu

Le paiement des gains se fait de gauche à droite, et ces gains sont multipliés en fonction de votre mise sur les 10 lignes. Toutefois, faites attention avec la manipulation, car une mauvaise manœuvre pourrait annuler la partie en cours, donc les paiements et les mises.

Les modes de jeu disponibles

Sticky 777 a la particularité de d’offrir deux modes de jeu à tous les joueurs, sans exception.

Le premier mode est le mode démo, ou encore le mode gratuit. Cette version est recommandée à toutes les personnes qui découvrent ce jeu car elle permet de mieux s’habituer aux rouages et aux fonctionnalités de Sticky 777. De plus, cette version offre la possibilité de jouer sans avoir à créer de compte joueur.

C’est tout le contraire avec le second mode, qui propose une version en argent réel.Ici, non seulement vous devez absolument créer un compte joueur, mais vous devrez également faire de vraies mises qui vous permettront de gagner de l’argent réel. Chaque gain que vous remportez pourra être encaissé, ce qui n’est pas le cas avec la version démo. Si vous avez donc commencé par la version gratuite, vous aurez eu le temps de mettre sur pied de possibles stratégies pour mieux faire face à cette autre version qui, il faut l’avouer, est bien plus intéressante !