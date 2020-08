MAROC :: Urgent: Afin que Félix DJOMADJI repose auprès des siens au Cameroun :: MOROCCO

Nous avons été consternés par le décès tragique de notre jeune frère Félix DJOMADJI, arraché brutalement à la vie le 31 juillet 2020 suite à de violents coups portés à la tête par un policier marocain, à l’aide d’un objet contondant. Tout ceci sous le regard impuissant et affligé de ses compagnons de route d’une part et sous l’indifférence sidérante des policiers présents d’autre part. Ce jeune paye ainsi le prix fort pour avoir refusé de donner aux policiers racketeurs son téléphone qui, constituait le seul outil qui lui permettait de rentrer en contact avec ses parents afin de les rassurer au quotidien.

À la suite de ce crime crapuleux, le corps sans vie de ce jeune a été déposé dans une morgue de Tanger.

Nous nous sommes levés d’une seule voix pour crier haut et fort notre colère et réclamer la justice.

C’est ainsi que nous avons tour à tour mené des actions suivantes.

- Nous avons mis en ligne une pétition qui connait un grand succès.

- Nous avons adressé à l’attention des autorités marocaines une lettre de protestation dans laquelle nous réclamons justice à travers l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale afin de faire toute la lumière sur la mort de ce jeune et de punir le ou les auteurs et co-auteurs.

- Nous avons pris un contact avec les pompes funèbres afin de nous assurer de la présence de son corps dans une morgue et d’avoir par la même occasion les modalités en vue du rapatriement du corps.

Ce qui est davantage triste dans cette affaire est la situation financière de la famille de ce jeune qui vit sous le seuil de pauvreté. Depuis la disparition de ce jeune, au-delà de la tristesse et de la colère, ses parents sont surtout dévastés par la certitude qu’ils n’auront pas la possibilité de revoir la dépouille de leur fils afin de lui rendre un enterrement digne.

C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé d’ouvrir une collette de fonds financiers afin d’aider sa famille à rapatrier le corps du défunt dans son village natal à Fondjomekwet.

Nous appelons ainsi à votre grande générosité.

Vous aussi, vous pouvez contribuer en cliquant sur ce lien

Merci pour votre soutien

K.Floreal