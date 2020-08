ESPAGNE :: Quelles sont les chances de qualification du barca en Quart? :: SPAIN

Auteurs d’une saison morose, les blaugranas vont désormais se tourner vers la Ligue des Champions pour essayer de sauver leur saison. Après avoir perdu le championnat au profit du Real Madrid et s’être fait sortir de la coupe du roi par Bilbao, le FC Barcelone n’a plus que la Ligue des Champions pour éviter une saison blanche. Toutefois, il faudra passer l’obstacle du Napoli. Malgré qu’ils soient en position favorable (1-1 au Stade San Paolo), les culés devront s’employer pour se qualifier pour les quarts de finale. Plus facile à dire qu’à faire.

Barcelone, Messi trop seul ?

Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, et Ousmane Dembele grand fan de Serena Williams qui est une athlète dans le top 16 des sportives ,. Les noms des joueurs offensifs du Barça sont ronflants. Ce sont tous des joueurs de grandes qualités. Toutefois, la copie rendue par ces derniers depuis le début de la saison laisse à désirer. Outre Lionel Messi, la plupart des joueurs composant l’attaque blaugrana sont bien loin de leur niveau. Le meneur de jeu réalise comme à son habitude une saison de grande qualité (25 buts en Liga et 1 but en Ligue des Champions pour 21 passes décisives). Le problème se situe autour de lui. Les joueurs qui l’accompagnent sur le front réalisent des saisons bien plus que moyenne. L’Uruguayen Luis Suarez essaie tant bien que mal d’être le compagnon d’attaque parfait pour la Pulga. Généralement, il fait preuve d’une grande complémentarité avec ce dernier et son absence se ressent sur la pelouse.

Quant aux champions du monde français, leur exercice est à oublier. En effet Antoine Griezmann recruté à l’Atletico Madrid pour 120 millions d’euros déçoit énormément par ses performances. Pire son entente sur le terrain avec Lionel Messi et Luis Suarez laisse à désirer. Le français erre parfois comme une âme en peine sur la pelouse. Quant à son compatriote Ousmane Dembelé, il a plus fréquenté l’infirmerie que les pelouses de football. Le français revient d’une longue blessure. Malheureusement, ce dernier s’est encore blessé et devrait vraisemblablement manquer le match retour face à Naples au Camp Nou.

La lumière pourrait donc venir d’Ansu Fati. Le jeune Bissau-guinéen réalise une belle première saison professionnelle. Il a d’ailleurs été auteur d’un but en Ligue des champions face à un club italien (en l’occurrence l’Inter Milan).

Une défense décimée

Le problème du Barça se trouve si bien devant que derrière. En effet, outre Marc André Ter Stegen qui démontre une année de plus qu’il fait partie des meilleurs gardiens du monde, la défense barcelonaise fait un peu peur. Et pour ce match, ça ne risque pas de s’arranger. En ce moment, c’est l’hécatombe en défense centrale. Clément Lenglet (belle saison au passage) s’est blessé au cours de la dernière journée de championnat. Son compatriote Samuel Umtiti est une fois de plus blessé au genou gauche et le quatrième défenseur Ronald Araujo s’est également blessé en jouant avec le Barça B. Il ne reste donc que Gérard Piqué comme défenseur central disponible. Quique Setien pourrait donc faire appel à Arturo Vidal (comme ce fut le cas lors du dernier match de Liga) ou à Sergio Busquets pour jouer dans l’axe. Malheureusement, ces deux joueurs seront suspendus. Il ne reste donc qu’à aligner des latéraux dans l’axe. Par ailleurs, il ne faudra pas oublier que depuis la reprise après le confinement, les Bleus et Grenats manquent d’automatisme.

Toutefois, le FC Barcelone demeure une grande équipe avec de grands joueurs. Ils demeurent donc toujours les favoris de ce match. En plus, leurs adversaires ne sont pas non plus des foudres de guerre actuellement.