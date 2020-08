CAMEROUN :: CROYANCE RELIGIEUSE : 3 CANDIDATS AU PROBATOIRE REFUSENT DE COMPOSER EN PORTANT LE MASQUE :: CAMEROON

Il s'agit de l'examen de probatoire série C. Trois candidats se sont présentés au lycée Biyem Assi sans masque, enfreignant ainsi la loi qui reguiert le port de masque dans les espaces publics. Raison : leur Pasteur leur aurait interdit de porter le masque.

Interpellés par le surveillant général à l'entrée du centre d'examen, nos jeunes candidats refusent mordicus de se plier aux règles. D'ailleurs ils refusent l'offre de masque fait par le surveillant.

Plusieurs tentatives de négociations ont fait long feu. Le proviseur appelle le père et la mère des enfants, tous les deux sont enseignants et membres de l'église. À leur tour, ils refusent que leurs enfants portent le masque, suivant ainsi les ordres du Pasteur. Et même l'intervention du délégué Minesec centre et adjoint directeur OBC ne réussit pas à convaincre les trois candidats.

En fin de compte, les candidats remplissent les procès verbaux et prennent congé .