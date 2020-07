CAMEROUN :: PLUIES INCESSANTES À DOUALA : UN ENFANT DE 4 ANS SE NOIE DANS LES EAUX AU LIEU DIT PONT BAHO :: CAMEROON

Le petit Raphael reste introuvable et les fouilles se poursuivent du côté d’Akwa Nord.

Les parents de ce gamin noyé ne savent plus à quel saint se vouer, surtout que l’enfant ou son cadavre reste caché sous les eaux. Presque deux jours de fouilles sans suite favorable. «On ne l’a pas encore retrouvé, depuis hier et on l’a encore cherché toute la journée. Ils demandent qu’on revienne demain», nous répond en pleure, le papa de l’enfant. Nous l’avons joint au téléphone ce vendredi à 18H.

Nouveau dans le quartier, cela faisait juste 3 jours que le petit Raphael est arrivé chez sa tante, la sœur aînée de sa maman. Sa jeune mère, élève, de la classe de terminale, l’a confié chez cette dernière pour composer le Baccalauréat.

Le drame s’est produit le jeudi 23 juillet 2020 aux environs de 15h, après la forte pluie du matin, à Bépanda au lieu-dit pont Baho-quartier Dschang.

Le petit garçon de 4 ans jouait à quelques encablures de la maison avec son cousin du même âge. Ils étaient à la chasse des papillons, qui les ont entraînés jusqu’en bordure des eaux. «Nous sommes parties cherchés les papillons, arrivés à côté de l’eau il voulait attraper et il est tombé. J’ai d’abord arrêté sa main pour le tirer mais l’eau est partie avec lui», raconte son ami tout apeuré. C’est donc en ce moment qu’il est allé en toute vitesse annoncer à la maison que son frère s’est noyé.

En effet, Les deux enfants sont sortis à l’insu de leur sœur aînée qui faisait la lessive dans la cours, la maman de la maison étant absente. «J’étais même surprise quand il est venu me dire que Raphael est tombé dans l’eau. Je ne sais pas à quel moment ils sont sorti puisque je les ai laissés dans la maison, ils jouaient avec le bébé et j’ai couvert la porte», indique la jeune fille qui gardait ces enfants.

Rencontrés sur la route en train de jouer, une voisine du retour du marché, aurait demandé à ces enfants de rentrer à la maison puisqu’il menaçait de pleuvoir. «J’ai vu les deux petits enfants cherchant à arrêter le papillon. Il m’a même demandé de l’aider, j’ai essayé mais je n’ai pas pu. Et je leur ai demandé de rentrer à la maison puisqu’ils étaient en route. Mais quelques minutes après j’attends les cris qu’un enfant s’est noyé», affirme la voisine.

LE DRAIN INACHEVÉ POINTÉ DU DOIGT PAR LES POPULATIONS

Dans ce coin du quartier Bépanda dans le 5ème arrondissement de la ville de Douala, le drain qui a emporté le petit Raphael est presque dressé sur les murs de certaines habitations. Le nid de ce drain inachevé s’agrandit au fur et à mesure avec la récurrence des pluies. A l’endroit même où l’enfant est tombé, nous observons un talus pouvant nous entraîner dans cette eau au moindre geste.

«C’est à cause de ce drain que cet enfant est mort. Ils ont commencé les travaux et laissé voilà que l’eau ne fait que s’agrandir. L’eau passe sur les maisons alors que avant c’était juste une broussaille où on faisait nos champs et nos enfants n’ont jamais eu de problème», déplore une femme d’une cinquantaine d’années, habitante du quartier depuis des années.

Elle nous fait savoir que malgré l’état marécageux et même calamiteux de cet espace du quartier, c’est la première fois qu’un enfant se noie dans cette eau. C’est à la suite des travaux du drainage dans le quartier que l’eau a été déviée de ce côté. Cet endroit a toujours servi pour des travaux champêtres nous dit-elle.