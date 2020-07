CAMEROUN :: Minpmeesa: Le ministre Achille Bassilekin lll installe le nouveau SG :: CAMEROON

Sons et couleurs hier mercredi 08 juillet 2020, au ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat. Nommé le 30 juin dernier par le président de la République, Paul Biya, Joseph Tchana, a été installé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général ( Sg), par le ministre camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat ( Minpmeesa), Achille Bassilekin lll. L'éclat de la cérémonie, a été rehaussé par la présence de Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre de l'Education de base, et ancien ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat.

Joseph Tchana remplace Marthe Chantal Ndjepang epse Mbajon, laquelle aura passé cinq ans au prestigieux poste qui l'a conduite à sa retraite, après 34 années passées à la Fonction publique.

À Joseph Tchana le nouveau secrétaire général du Minpmeesa, le ministre Achille Bassilekin lll a rappelé les exigences cardinales inhérentes à la réussite de sa mission, à savoir: le Sg est le principal collaborateur du ministre, reçoit de ce dernier la délégation de signature, tient les réunions de coordination dont il rend compte au ministre, assure la formation continue du personnel à travers les séminaires et les ateliers, veille à la célérité du traitement des dossiers. " Je vous engage donc à lutter sans relâche, contre l'inertie, contre la rétention des dossiers, de lutter contre les discriminations, l'insubordination hiérarchique, la corruption ", a instruit Achille Bassilekin lll, à Joseph Tchana le nouveau secrétaire général de son département ministériel. La cérémonie très courue, a connu la présence des familles, ainsi que des chefs traditionnels du département du Nde ( région de l'Ouest Cameroun ) dont est originaire le nouveau patron de l'administration du Minpmeesa.

Né le 12 février 1969 à Bangangte, Joseph Tchana entre à la Fonction publique camerounaise, par l'Institut national de jeunesse et de sports ( Injs) d'où il sortira Conseiller principal de jeunesse et d'animation, major de sa promotion, avant d'embraser parallèlement, une carrière d'enseignant d'université. Joseph Tchana n'est pas un inconnu du Minpmeesa où il a travaillé pendant 15 ans, occupant d'importantes fonctions. " Lorsqu'on parlera de l'émergence en 2035, que le Minpmeesa apporte aussi sa part dans le panier, pour dire que lui aussi a contribué à bâtir la grande vision du chef de l'État Paul Biya ", a déclaré le nouveau Sg du Minpmeesa à la presse, avant d'ajouter qu'il s'agira aussi pour lui et ses Hommes, de développer la PME, l'économie sociale et l'artisanat.

Bon vent à Joseph Tchana le nouveau secrétaire général du ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat.