CAMEROUN :: COVID-19 à l’Est : Le don de SCSI distribué discrètement :: CAMEROON

Vendeurs à la sauvette, revendeuses au marché de Bertoua, voyageurs dans les gares routières et moto-taximen se sont rués sur le matériel de protection offert cette association.

A la gare routière de Dimako dans la ville de Bertoua le 26 juin dernier, une foule a encerclé Alexis Tchana, secrétaire par intérim de la fédération communale de Bertoua 1er du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), pour entrer en possession du matériel de protection contre le COVID-19. « Nous avons reçu le don de Survie Cameroon Survival Initiative. Il s’agit de cinq cartons de gels hydroalcooliques soit 30 bouteilles de gels par carton et deux sacs de cache-nez pour un total de 1200 pièces. Dès lors que nous avons reçu ce don, je me suis organisé avec mes chefs d’unités. S’agissant de la répartition, chaque chef d’unité a eu droit à 15 bouteilles de gels et 60 cache-nez pour la distribution aux membres du Mrc.

Nous avons également réservé une bonne partie de ce don que nous partageons au grand public sans distinction. Lorsque nous arrivons dans un carrefour, nous pouvons distribuer en moyenne 200 masques de protection aux populations et environ 20 gels aux personnes qui disposent des comptoirs, pour que leurs clients puissent se désinfecter les mains avant de faire des achats », indique le représentant du Mrc.

Selon lui, ce don de Survie Cameroon est chaleureusement accueilli par les populations de la ville de Bertoua. Il ajoute que « depuis que nous avons commencé les opérations de distribution, nous constatons que le besoin des masques est vraiment réel pour les couches sociales défavorisées qui n’ont pas de moyens financiers pour s’acheter des masques et des gels hydroalcooliques ».

Pour Mbamy Le Grand, secrétaire régional du Mrc à l’Est, « le choix porté sur les militants du Mrc pour la distribution de ce don se justifie par le fait que le président national compte sur notre intégrité et surtout sur notre courage. Nous avons effectivement reçu une importante quantité de masques de protection et des gels hydroalcooliques à distribuer dans l’ensemble des quatre départements de la région », précise-t-il.

Et d’indiquer que « nous avons privilégié comme cible, les moto-taximen et les Bayam-Selam qui sont au quotidien en contact permanant avec des cas suspects, et bien d’autres couches vulnérables à la pandémie du COVID-19. A ce jour confirme-t-il, « tous les quatre départements ont reçu leurs quantités et les distributions s’effectuent selon les planifications faites localement ». Parlant des difficultés rencontrées, le représentant du Mrc affirme que « nous sommes dans l’obligation de le faire en toute discrétion pour éviter des représailles ».