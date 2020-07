Chers aînés,

Pionniers encore vivants,

Légendes vivantes,

Icônes,

Baobab,

Divas.

Je m'appelle MANI BELLA VÉRONIQUE. mon nom d'artiste depuis quelques années est MANI BELLA. Je suis considérée comme la folle de la république certe! mais, depuis quelques années je vous observe en silence.

Je me donne l'autorisation aujourd'hui de m'adresser à vous tous car à un moment, il faut bien que quelqu'un le fasse et, ayant déjà porter les couleurs du Cameroun dans plusieurs événements artistiques internationaux je m'octroie ce droit.

Chers pionniers, légendes vivantes, aînés, icônes, diva de la musique Camerounaise, pourquoi cautionnez vous autant de désordre dans l'industrie de la musique au Cameroun ?????

Pourquoi acceptez vous passivement autant de mépris ????

Ils ont imposé la piraterie. Il l'ont même normalisé au point où, un artiste camerounais ne peut vendre un CD original de nos jours! VOUS AVEZ LAISSÉ.

Aucune action lancé contre ce fléau. Aucune campagne ni mobilisation générale de tous les artistes pour éradiquer cela et forcer les autorités à mettre une mesure radicale pour protéger nos oeuvres.

les droits d'auteurs!

Ils détiennent vos/nos milliards. Je dis bien des milliards car toutes ces compagnies de téléphonie mobile, les radios et télévisions etc versent vos droits, nos droits depuis des lustres mais aucun artistes Camerounais n'a jamais pu bénéficier de ça; ni se réjouir de son art. Ce don divin qui consiste à créer des émotions aux autres.

Et depuis que je vous observe sur ce point si important, LES DROITS D'AUTEURS, je vous trouve tous bien nonchalant dans vos coins! chacun se contente d'être traiter d'affamer, de mendiant etc par ceux là même qui détiennent les revenues générés par vos talents! Chacun éssaye de se faire ses petites relations au ministère de la culture pour gratter de temps en temps des petites minables enveloppes afin de survivre.

Aucune solidarité entre vous tous pour enfin interpeller toutes les générations d'artistes , tous rythmes confondus pour UNE ACTION UNIQUE, ENSEMBLE, UNE MARCHE, UNE GRÈVE, DES COUPS DE GUEULE, MÉDIAS, RÉSEAUX SOCIAUX ETC pour enfin trouver une solution.

Au contraire, vous vous divisez! Vous complotez les uns contre les autres. La création de mil et une société de droit d'auteurs par ci par là...

Des disputes incessantes qui ne crédibilisent même aucune de vos actions devant CEUX LÀ MÊME QUI DÉTIENNENT VÔTRE, NÔTRE ARGENT!

Voici donc l'apothéose! UN PROJET DE LOI qu'ils sont en train de mettre sur pied pour achever et enterrer la culture camerounaise ! Toujours eux! Les mêmes...

Toutes actions culturelles devra passer par eux. C'est eux qui décideront de tout.

Et une fois de plus VOUS ÊTES TRANQUILLES. personne ne dit rien. Aucune indignations! Rien...

Vous voulez le respect éternel et la reconnaissance absolu mais vous refusez de vous battre pour votre honneur et l'honneur de l'artiste Camerounais! Vous ne faites rien pour laissez un héritage culturel propre et noble pour les générations futures.

Avec tout mon respect,

REVEILLEZ VOUS !!!!!

TROP C'EST TROP. Vous ne le voyez pas?

Bon!

Mes Chers collègues,

Chers aînés,

Ma génération artistique

Les Divas actuelles

Petits frères/soeurs artistes

Je crois qu'il est plus que temps de se mettre tous ensembles, et d'une seule et même voix dire STOP à ce "foutage de gueule artistique national"

Franchement, tout est mis en oeuvre au Cameroun pour que l'artiste soit le souffre douleur de la nation et à un moment, il faut que ça cesse!

Nous avons des droits! Et ces droits sont bafoués depuis la nuit des temps. Nous sommes continuellement humiliés rabaisser et pourtant c'est nous qui faisons danser la nation et c'est nous qui mettons si vaillamment notre culture en exergue à travers le monde malgré la piraterie, le manque de producteurs, le manque de droit d'auteurs et sans même au minimum la reconnaissance de notre ministère de la culture!

Ça commence vraiment à être un peu trop ce manque de considération national.

Reveillons nous svp!

Et menons des actions collectives pour défendre nos droits.