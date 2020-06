CAMEROUN :: UNE FEMME S’ECROULE NE REÇOIT AUCUNE ASSISTANCE ET MEURT AU MARCHÉ DOUBLE-BALLE :: CAMEROON

La sexagénaire est morte en faisant des emplettes pour la fête de la sortie d’école de sa fille.

Très tôt ce matin, elle s’est rendue au marché en compagnie de sa petite-fille de 7 ans. Juste après avoir commencé à acheter quelques aliments, elle s’est écroulée et est morte, plusieurs longues minutes de souffrance plus tard.

«J’ai juste vu quelqu’un tombé et je voulais même la soulever croyant qu’elle avait glissé, mais elle a commencé à bouger un genre j’ai eu peur et je me suis reculée», témoigne une jeune fille devant qui la dame est morte.

Lorsque cette dernière s’est écroulée, la population présente n’a pas eu le courage de la toucher de peur de contracter le coronavirus ou encore de l’achever, comme l’indique Angèle un autre témoin de la scène dramatique.

«Comme on ne connaissait pas ce qu’elle a, avec les maladies qui sont dehors, on ne pouvait pas la toucher, et il y a certaines personnes que, lorsqu’ elles tombent tu les soulèves au même moment elles meurent. Les mamans qui sont là ont demandé qu’on attende que sa respiration revienne». Pas d’assistance à personne en danger donc, les populations ont vu inlassablement la dame mourir, attendant en vain qu’elle reprenne son souffle.

Sa petite-fille qui l’accompagnait est retournée appeler un membre de la famille, mais elle n’est revenue qu’avec un autre enfant un peu plus âgé qu’elle. «On a envoyé sa petite-fille chercher quelqu’un à la maison, elle a bien duré avant d’arriver ici avec un autre enfant d’environ 10 ans. Entre temps la grand-mère était déjà morte. C’est celle là qui a donné le numéro on a appelé l’une des enfants de la maman», raconte Angèle. Elle est vendeuse d’oignon et c’est sur son espace que la dame s’est écroulée, alors qu’elle n’avait pas encore installé sa marchandise.

Tombée sur le ventre, ce n’est qu’à l’arrivée des sapeurs pompiers que la dame a été retournée. C’est pendant leur intervention que la fille aînée de la défunte est arrivée en larmes, elle a transporté le corps de sa maman à la morgue.

C’est une scène qui a tenu en haleine les commerçants du lieu dit ancien boucherie des porcs au marché double-balle, situé dans le 5ème arrondissement de la ville de Douala, pendant près de 3 heures d’horloge. Cette dame s’est écroulée aux environs de 7h30, elle a agonisé durant des minutes avant de rendre l’âme. Au marché, l’histoire tragique se raconte entre les commerçants.