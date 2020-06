Un des fils de Fotso Victor écrit à sa famille: Le Cameroun entier vous regarde :: CAMEROON

“L'histoire,le destin;à travers Notre Très Cher et regretté Feu Fotso Victoir;vous interpelle. Sachez,que Tous les membre du gouvernement Camerounais ,présent;où passé n'ignore le nom de Fotso Victor.

Ainsi donc,tout ce beau monde suit nos agissements;si déplorables soient-ils; pas à pas ;au jour le jour.

Aucun Ambassadeur,Consul;Ministre;préfet;Maire;Général;Colonel;Admiral,Chefs ;Juges;Procureur etc etc au Cameroun;n'ignore le nom de Fotso Victor.

AUCUN.

Tout le NEC LE PLUS ULTRA du Cameroun ;suit à présent ce que nous appelerons la saga des obsèques Fotso Victor.

Il convients que vous preniez toute la mesure,la grandeur OU BASSESSE de ce qui est en train de se passer.

De quoi s'agit -il?

Un Illustre personnage,Monsieur Fotso Victor,Patriarche de plus de 120 enfants;est mort en France dans des conditions encore non établies.

A la surprise,la stupeur générale;un gang;tour à tour composé de Fotso Lucie;Toukam Laure Nzitap;Clarisse;s'est auto proclamé;UNILATERALEMENT; gestionnaire

et organisateurs des obsèques de l'illustre personnage .

PIRE ENCORE,EN COURS DE ROUTE;Fotso Lucie;dans une video conference aux épouses et enfants du défunt;a recomposé le gang ; désignant des non BADJOUN;les dénommés FONGANG et NZITAP qui ne sont pas de Bandjoun;dans le role de gestionnaires et organisateurs des obsèques du Patriarche Fotso Victor.

Ces étrangers,des non Bandjounais;ont ;unilatéralement;décider d'organiser les obsèques du Patriarche Fotso Victor le 20 Juin 2020;malgré le Covid19;et malgré l'opposition des ainés Hommes de cette famille Fotso.

UN VERITABLE SACRILEGE.

Le Covid19 aidant,le corps du défunt étant en France;nous sommes au tribunal;en France pour récupérer la dépouille de notre Patriarche à TOUS.

J'ai l'unique privilège et l'immense honneur;d'être incontestablement le premier Fils de Fotso Victor.

C'est donc à ce titre;que je vous adresse ce message;vous demandant;à TOUS LES FOTSO;TOUS LES BANDJOUNS qui,par erreur;par filouterie;ou tot autre cause;s'est trompé de camp;de nous rejoindre la vaste majorité de la Famille Fotso;par votre procuration et votre pièce d'idenditée;afin que nous puissions gagner de manière DECISIVE ce qui nous revients de droit:L'organisation d'obsèques grandioses pour le Patriarche à TOUS.

Je profites de l'occasion;pour tirer un grand coup de chapeau;à la très vaste majoritée des épouses;qui;courageusement;malgré les menaces et les intimidations répétées du gang ci-dessus;ont donné mandat pour combatre les personnes nommées plus haut.

Beaucoup de personnes ,dans l'ombre;car ayant peur du gang;ont contribué et contribuent;UN GRAND MERCI.

Avec le soutient de tous ,nous gagnerons d'une manière décisive et convaincante.

LES LIVRES D'HISTOIRES SE RAPPELERONT QUI ETAIENT LES VOLEURS D 'OBSEQUES,LES IMPOSTEURS;LES MINABLES.

Votre,