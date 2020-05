AFRIQUE :: PAFC BASSIN DU CONGO : DEUXIÈME CONSULTATION SUR LA NORME DE CERTIFICATION DE GESTION DURABLE. :: AFRICA

Au terme de la première consultation publique tenue du 13 Décembre 2019 au 14 Février 2020, les commentaires reçus des parties prenantes ont été analysés et des propositions de modifications de certaines exigences et annexes de la norme ont été faites.

Intégralité du communiqué

ANNONCE RELATIVE A L’OUVERTURE DE LA DEUXIEME CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LA NORME DE CERTIFICATION DE GESTION DURABLE PAFC BASSIN DU CONGO

Du samedi 23 mai au lundi 22 juin 2020

Au terme de la première consultation publique tenue du 13 Décembre 2019 au 14 Février 2020, les commentaires reçus des parties prenantes ont été analysés et des propositions de modifications de certaines exigences et annexes de la norme ont été faites.

La version de la norme avec ces propositions de modifications a été soumise au test pilote a l’issue duquel toutes les propositions de modifications (de la CP1 et du test pilote) ont été transmises aux membres du Forum d’élaboration des normes PAFC BC pour discussions et formulation d’une nouvelle version de la norme à soumettre à la deuxième consultation publique.

Y faisant suite, l’ATIBT informe les parties prenantes de la gestion des ressources forestières dans le Bassin du Congo de l’ouverture de la deuxième consultation publique portant sur cette version de la norme de certification de gestion durable validée par le Forum.

Cette deuxième consultation publique sera ouverte le Samedi 23 Mai jusqu’au Lundi 22 Juin 2020.

Les commentaires des parties prenantes peuvent se faire en:

• remplissant le formulaire de commentaires dédié et en le transmettant par email à l’adresse coordination@pafc-certification.org ;

• Obtenant une version papier de la norme et du formulaire de commentaires auprès des PAFC nationaux du Cameroun, Congo Brazzaville et Gabon puis en déposant le formulaire de commentaires rempli à l’un de ces PAFC nationaux.

Les parties prenantes désireuses de contribuer à l’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo au travers de cette consultation publique sont invitées à prendre connaissance des modalités et informations nécessaires sur le site internet de l’ATIBT en suivant le lien

https://www.atibt.org/fr/developpement-et-institutionnalisation-dun-systeme-de-certification-pafc pour-le-bassin-du-congo-ouverture-de-la-seconde-consultation-publique-sur-la-norme-de certification-de-gestion-durabl/ ou le site internet de PAFC en suivant le lien : http://www.pafccertification.org/pafc-bassin-du-congo/actualites-pafc-bassin-du-congo/2570-seconde-consultationpublique-pafc-bassin-du-congo

Il est à noter que les formulaires de commentaires remplis seront reçues jusqu’au Lundi 22 Juin 2020 au plus tard.

Le 22 Mai 2020

Benoît Jobbe-Duval