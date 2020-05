CAMEROUN :: Hommage: Nestor Djonkam Miaffeu!! Un homme, une histoire, une destinée !! :: CAMEROON

Nestor Djonkam est un selfmade man!! En effet, au milieu des années 1980, il brigue son Cap en mécanique Auto, et très vite il a un rêve. Celui de vivre son rêve Américain !! Jeune Papa, il envisage sérieusement la question en enchaînant boulots sur boulots. Et il part en exil au Gabon.

Quelques années plus tard, son acharnement au travail paie et il Obtient son sésame pour les Etats Unis d'Amérique. Il revient donc à Douala et en parle à son grand frère Jules, qui est tout de suite un grand soutien pour lui. Et ce rêve devient réalité. Nestor vole pour la première fois vers les États Unis en 1989.

Une fois aux États-Unis Nestor se rend vite compte que l'acharnement au travail est sa seule porte de sortie. Alors très vite il intègre les volonteers du partie démocrate et trace son sillon.

Quelques années plus tard, à force de travailler il obtient son diplôme d'ingénieur et par la même occasion il est désormais membre actif influent des campagnes électorales du parti démocrate sur Washington DC. Trés actif et très apprécié de ses mentors.

Il accompagnera successivement dans leur campagnes présidentielles: Bill Clinton en 1996, Al gore en 2000 et Barack Obama en 2007 et en 2011 et pour finir, il change son fusil d'épaule et épouse l'idéologie de Donald Trump en 2016.

De fils en aiguilles, Nestor continuait sa course et eut le courage de vivre pleinement son rêve, en se présentant plusieurs fois aux élections municipales de Washington Dc. D'où son Surnom "The Mayor" dans le milieu Camerounais.

Il aura été ainsi le premier Américain d'origine Camerounaise à expérimenter la puissance des urnes américaines à Washington DC.

Très influent et très connu par ses états de services. Il a été le conseiller de plusieurs chefs d'états Africains.

Pour qui il a été une source de bénédictions.

Il laissera 5 enfants et une veuve Marie Clémentine Djonkam vers qui vont mes pensées les plus pieuses.

Nestor nous aura appris une chose !! Ne jamais abandonner ses rêves, même les plus fous.

Car seuls la détermination et l'acharnement paient.

Il laisse un patrimoine humain qui impactera à bien des égards les jeunesses Camerounaises et Américaines.

Ma famille et moi avons été honorées de rencontrer ce grand homme. Il avait la particularité d'être disponible, généreux et prompt à aider son prochain !!

Papa Nestor reposes en paix !! Tu nous manqueras énormément !! Merci encore pour tout !! Et surtout merci d'avoir été toi !!