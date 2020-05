CAMEROUN :: Calibri Calibro le commandant de la BAS tente de s'immoler devant l'Assemblée nationale française :: CAMEROON

Les vidéos y relatives circulent sur les réseaux sociaux depuis hier vendredi. On y voit l'activiste camerounais Abdoulaye Thiam alias Calibri Calibri. Ce dernier est commandant de la Brigade anti sardinard ( Bas), un mouvement, très hostile au régime de Yaoundé, mais très favorable à Maurice Kamto le président du Mrc.

Dans l'une de ces vidéos, on voit Calibri Calibro avec un bidon d'essence, devant l'Assemblée nationale de France. Ce dernier tente de s'immoler, en signe de son ras-le-bol pour sa haine contre Paul Biya, et pour la crise anglophone qui a déjà fait des milliers de morts dans les régions anglophones du Nord- Ouest et du Sud- Ouest du Cameroun. Abdoulaye Thiam verse l'essence sur lui. Il qualifie le président Paul Biya, de dictateur. " Ne vous approchez pas. Je vais mourir ici aujourd'hui. Le Cameroun est en train de mourir. Paul Biya tue les Camerounais, Monsieur Macron ... J'ai le briquet. Ne vous approchez pas. Paul Biya est un dictateur", hurle t-il à Paris, devant une Assemblée nationale française aux portes closes.

Plusieurs Camerounais, activistes de la Bas sans doute au courant de la mise en scène visiblement bien préparée, sont sur les lieux. Calibro Calibro interpellent les députés français, non sans les indexer sur ce qu'il appelle leur silence sur la crise politico - militaire en cours dans la partie anglophone du Cameroun.

Les sapeurs pompiers français arrivent sur les lieux, et se saisissent du commandant de la Bas, avant de le conduire à l'hôpital pour soins.

Rappelons qu'après deux tentatives manquées, Calibri Calibri était parvenu à converser en presentiel avec le président français Emmanuel Macron, lors du Salon de l'agriculture de Paris. C'était le 22 février 2020. L'activiste pro Kamto avait alors chargé Paul Biya le chef de l'État camerounais, auprès de son homologue français, qu'il avait alors appelé à intervenir au Cameroun, pour mettre fin à la crise anglophone.

Calibri Calibri a encore fait parler de lui, contre le régime de Yaoundé.