CAMEROUN :: Livre: FONDEMENTS CULTURELS DU RETARD DE L'AFRIQUE NOIRE de Jean-Claude Shanda Tonme :: CAMEROON

Allez donc visiter un musée n'importe où dans le monde, parcourez même l'Afrique pour vous aventurer dans ce que nous appelons aussi musée. Ce que vous découvrirez avec un peu d'intelligence fertile, c'est que la représentation de l'Afrique, notre image, notre savoir, se militent à des masques, des bouts de bois sculptés, trop souvent vieillis.

Vous restez d'abord tranquille, vous êtes même un peu satisfait.

Mais en réalité, il faut bien se rendre à l'évidence, l'évidence que nous sommes, selon l'Occident, juste des primitifs, et primitifs là, veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de la pierre taillée.

En fait, l'ordinateur nous est étrangère, tout comme le serait tout ce qui en termes d'inventions et de prouesses technologiques, transforme le quotidien du monde et change la cité et les habitants de la cité. Ne vous interrogez pas trop. Comprenez simplement qu'il y a un problème de fond, lequel problème est notre propre approche de notre patrimoine, la considération que nous lui réservons, et le peu de valorisation que nous faisons de notre identité, la délaissant pour aller chercher ailleurs.

C'est donc après plusieurs visites, guidées et non guidées dans de telles institutions à travers le monde, que l'idée de ce livre m'est venue.

La couverture est tout le symbole de ce trouble dans mon esprit. Un masque en bois, qui est notre niveau, et un ordinateur qui représente le niveau des autres, de l'Occident, de ceux qui font et défont le destin de l'humanité, et commande la publicité, la presse et les médias dans tous les sens.



"FONDEMENTS CULTURELS DU RETARD DE L'AFRIQUE NOIRE"

L'Harmattan, Paris, 2009, 180 pages, 13,50 euros

Disponible en librairie

Ce live interroge fortement, mais aussi, traduit l'indigence culturelle, une sorte de perdition et de prostitution volontaires, une véritable soumission et une défaite sans combat ni promesse de vengeance.