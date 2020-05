CAMEROUN :: Cycle de doctorat de l’Université de Yaoundé 2: L’entrée en première année prorogée au 03 Juillet :: CAMEROON

Initialement prévue le 05 juin prochain, la publication de la liste des candidats sélectionnés en première année de l’école de Doctorat Ph/D de l’Université de Yaoundé 2-Soa, se fera le 03 juillet prochain.

Aussi, la date butoir arrêtée du dépôt de dossier de candidature à ce cycle de formation arrêtée dans un premier temps au 22 mai est reportée au 19 juin prochain.

Ces prorogations, d’après une note signée le 18 mai dernier, du recteur, Adolphe Minkoa She, sont dues au COVID-19. « Compte tenu de l’impact des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19 sur le fonctionnement administratif et académique de l’Université de Yaoundé 2 depuis la date du 18 mars, (…), les délais fixés dans l’appel à candidature pour l’admission en première année du cycle de doctorat Ph/D sont modifiés », informe la note du recteur, Adolphe Minkoa She.

A cet effet, il invite les chefs d’établissement chargés de la délivrance des relevés de notes et des attestations de réussite nécessaires pour la finalisation des dossiers de certains candidats, à les diligenter afin qu’ils respectent les nouveaux délais.