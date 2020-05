CAMEROUN :: Pourquoi Alfred Nguini loge-t-il dans une suite d’un hôtel ? :: CAMEROON

Depuis plus d’un an qu’il a été nommé comme ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Nguini continue imperturbablement à loger dans une suite d’un hôtel parisien dans le 8ème arrondissement dénommé « Le Collectionneur ». Pourtant la résidence de l’ambassadeur à St Maur des Fossés, objet des dépenses somptueuses est là. Qu’est-ce qui peut expliquer cet état des choses ? Au-delà du dégoût qu’elle peut d’emblée inspirer, cette énième frasque de l’ambassadeur du Cameroun en France intéresse en raison de ce qu’elle révèle les ressorts insoupçonnés de la nébuleuse qui soutient à partir d’Etoudi, ce diplomate indélicat. Les couloirs d’affaires. Les acoquinements divers. Les petites complicités. Les manoeuvres de l’ombre. Les arrangements d’antichambres. Les complots de bas étage. Et même les petites combines avec la Bas. Tout y est pour faire se lever peu à peu l’épais brouillard de toutes ces messes basses qui sont secrètement célébrées sur l’autel du fric facile, au grand dam du trésor public camerounais.

Pourquoi, depuis plus d’un an, qu’il a été nommé ambassadeur du Cameroun à Paris, Alfred Nguini n’aménage pas pour loger à la résidence officielle de l’ambassadeur du Cameroun en France à St Maur des Fossés ? Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, cette question lancinante est d’importance pour tenter de décrypter un lourd faisceau de présomptions dans les diverses compromissions qui plombent les flancs P des rapports qu’entretiendraient Alfred Nguini et son illustre prédécesseur. Sous des éclairages d’orage, on apprend en effet, de sources généralement bien informées, que cette cossue résidence de St Maur des Fossés qui a quand même coûté à l’Etat camerounais des centaines de millions de Fcfa pour ses travaux de réfection, est actuellement occupée par la famille d’un certain Célestin Foula.

Qui estil ce puissant Camerounais pour loger en toute quiétude à la résidence pour subodorer le deal entre les 2 coquins : « Je ne m’empresse pas de déloger à St Maur des Fossés ta famille, et toi tu me couvres en hautlieu auprès du président de la République ». Résultat des courses : les proches du Dcc continuent royalement à loger dans cette somptueuse résidence située au 52 avenue Albert 1er à St Maur des Fossés en région parisienne. Et Alfred Nguini, indécrottable et profusément hardi, multiplie en toute permissivité frasque sur frasque. Indécent et impertinent comme le soleil, il peut même refuser ostensiblement de se regarder en face, avec cette illusion du pouvoir absolu que tout cela procure…

MARIONNETTE

Pour la petite histoire, il faut tout de même rappeler que la résidence de St Maur des Fossés est une propriété de l’Etat du Cameroun. Et non celle d’une famille, fûtelle celle de Célestin Foula, un proche du Directeur du Cabinet civil de la présidence de la République. C’est une résidence haut-standing, sur 1600 m2 dont 900 m2 habitables. Elle aura coûté à l’Etat camerounais en 2008, une rondelette somme de 3 milliards de Fcfa. Soit l’équivalent de ce qui a récemment été débloqué pour l’aide aux 360 arrondissements du Cameroun dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pour certains observateurs, cette somme vaut 3 fois ce que le président Paul Biya a dans la foulée, débloqué comme contribution au fonds de solidarité dédié à la lutte contre le coronavirus. Et surtout trois fois, « l’aide » de la Grande-Bretagne à notre pays dans cette lutte contre le Covid-19.

Donc beaucoup d’argent débloqué par nos vulnérables caisses publiques de notre pays fragilisées par la double crise sécuritaire et sanitaire. Et ce n’est pas tout. Tenez : près de 20 millions de Fcfa, soit 30 000 euros sont chaque fois dépensés pour assurer l’entretien et le paiement des factures de ladite résidence de St Maur des Fossés, précisent nos sources pour mieux souligner à grands traits l’incurie. D’ailleurs, à l’écart des projecteurs, d’autres mauvaises langues qui se délient face à ce qui est ainsi considéré à leurs yeux comme un scandale, prétendent (sans que nous ayons eu la possibilité de le vérifier), que de façon saisonnière, ladite famille Foula qui l’occupe, la loue régulièrement, via Air Bnb, à des touristes et autres personnalités en séjour en France. En somme, pourrait-on conclure, un juteux business qui ne peut que se faire à la barbe des autorités camerounaises, avec la caution tacite du duo Mvondo Ayolo-Alfred Nguini.

Et ce n’est pas tout. L’écume d’autres insistants chuchotements qui se font entendre depuis quelques jours dans les milieux Mvog-Fouda, proches d’Alfred Nguini, fait dire que ce dossier mis en veilleuse depuis plus d’un an par Alfred Nguini devrait pouvoir être réglé définitivement, afin de mettre fin à ce scandale qui éclabousse leur fils, alors que celui qui tire les marrons du feu n’est autre que le directeur du Cabinet civil de la présidence de la République. A l’instar de cet autre dossier scandaleux, celui de la résiliation, en juin 2019, du bail de la résidence provisoire de 63 rue Michel- Ange Auteuil à Paris. Une résidence qui aurait coûté, à en croire nos sources, près de 700 millions de Fcfa (soit 1 064 000 euros) en 3 ans pour la prise en charge, l’équipement et le paiement des loyers par l’Etat du Cameroun. Lequel loyer était fixé à 180 000 euros, soit 120 millions de Fcfa par an. On croit rêver…

Surtout que c’est le silence radio au 2ème étage du palais de l’Unité après que nous ayons sollicité la version des faits du Directeur du cabinet civil de la présidence de la République. De toutes les façons, nos colonnes demeurent grandement ouvertes pour ce dernier authentifie ou démentent toutes ces graves accusations. Alors question : devrionsnous considérer Alfred Nguini comme un enfant de choeur, une simple marionnette, un pantin que le Dcc manoeuvre à son gré, une personne que Samuel Mvondo Ayolo fait faire ce qu’il veut ? Pour répondre à cette obsédante question, depuis l’arrivée d’Alfred Nguini à Yaoundé mardi dernier à 14h, c’est chacun dans la coterie maffieuse qui y va de sa petite anecdote. Les uns se mettant parfois l’esprit à la torture pour stigmatiser la prétendue cupidité du flairsou parisien.

Les autres en s’agitant avec frénésie dans le chewing-gum d’un assemblage incestueux à la fois fait de révélations accablantes, de contre-vérités et de mensonges sommaires.

DOCUMENTS TOP SECRETS

Il ressort tout de même de cet enchevêtrement de dénonciations sans preuve, que c’est avec une insouciance jubilatoire que l’ambassadeur du Cameroun à Paris accepte volontiers de jouer le jeu. Car, vraisemblablement, ça lui permet-(Protocole-Privilèges etimmunités diplomatiques, 7 Boulevard des Invalides, Paris). Suffisant pour que cette fille se déplace à Paris dans la voiture, battant pavillon, de notre ambassadeur ? Passons…

Intéressons-nous à ce post de J. Remy Ngono. Selon le truculent activiste camerounais, Alfred Nguini aurait proposé un appartement à l’activiste de la Bas Calibri Calibro ? De quel appartement s’agit-il ? Celui de la résidence de St Maur des Fossés, au centre de toutes les transactions nébuleuses ? L’anecdote qui s’est emparée de l’affaire rapporte que les mêmes propositions auraient été faites à J. Remy Ngono et au général du Code, Robert Wanto. Sans blague. Le pire de cette logique, c’est qu’Alfred Nguini a aujourd’hui pour copains Junior Zogo et les autres activistes qui trainent le nom du président de la République dans la boue. Après une réunion qui s’était tenue à Bruxelles en 2016 où s’est fabriqué le thème « président élu » avec lequel les talibans de Maurice Kamto empuantissent le landernau socio-politique depuis plus d’un an.

Seulement l’autre grande question qui semble tarauder les esprits à l’hôtel Mont Febe où loge Alfred Nguini depuis qu’il est à Yaoundé est cette autre étonnante affaire d’un retrait d’un milliard 250 millions de Fcfa. Les défenseurs de l’ambassadeur estiment sous cape que ce dernier aurait effectué le voyage de Yaoundé avec dans sa gibecière toutes les preuves qui accablent le percepteur Christophe Ketchankeu. Plus grave, ceux-ci estiment que pour sauver sa tête, l’ambassadeur serait prêt à passer table. A savoir : dénoncer toutes les accointances maffieuses de ce percepteur qui a fait plus de 30 ans à Paris avec tous les ministres des différents gouvernements du Cameroun. Il faut tout simplement conclure que si Alfred Nguini était soudain frappé d’une improbable crise d’humilité, il comprendrait, pour sûr, qu’à cause de ses innommables excentricités, il est lui-même à l’origine de ses malheurs actuels.

Voilà encore un autre exemple qui prouve à suffisance que les éléments constitutifs de la mauvaise image du président Paul Biya ne sont surtout pas à rechercher ailleurs que dans les sédiments du propre lit de ses proches collaborateurs. Doit-on s’interdire d’en faire le constat quand, sûr de son fait, Alfred Nguini dit, avec bravade et fanfaronnade, qu’il a été appelé à Yaoundé pour venir entrer dans le gouvernement. Le tête-à-tête entre le président de la République et Joseph Dion Ngute, de 14 heures à 16 heures vendredi dernier, au palais de l’Unité, pourrait lui donner raison dans les tout prochains jours. Just wait and see… trait de louer, (selon certaines indiscrétions difficiles à vérifier) à la fois une suite à 600 euros par jour et un appartement de luxe meublé dont le coût du loyer par an est de 72 000 euros, près de 50 millions de Fcfa.

Dans ce cas, nul ne peut nous empêcher de faire également un parallèle avec le loyer de 3 000 euros que l’ambassadeur paie mensuellement à sa secrétaire ivoirienne, Inago Dah, allèguent de nombreux détracteurs d’Alfred Nguini aujourd’hui. Un peu comme pour démontrer qu’il serait irrésistiblement aspiré par le siphon de la gabegie… A cause des grandes exigences financières de cette dernière.

D’ailleurs ce sont ces mêmes détracteurs qui estiment sur les réseaux sociaux que cette dernière, pour accuser l’ambassadeur de haute trahison, transmettrait les documents « top secrets » du Cameroun à son pays et à des puissances occidentales comme l’atteste à leurs yeux la correspondance que l’ambassadeur adresse le 21 juin 2019 au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères .