Un réseau parlementaire dédié à la diaspora traqué par les activistes camerounais de l'étranger :: CAMEROON

Par arrêté signé le 29 avril 2020, le président de L’Assemblée Nationale, Cavaye Yeguié Djibril, vient de créer un réseau des parlementaires: Diaspora-Coopération Décentralisée et Transfrontalière (REP-COD).

Ce réseau aura pour mission de"servir de cadre permanent d’échange et de médiation entre les compatriotes de la diaspora et les parlementaires pour leur participation active au développement et au rayonnement du Cameroun", indique l’article 2 du texte de création.

Son président, c’est l’honorable Henri Louis Ngantcha, qui assure le fonctionnement et la coordination des activités dudit réseau.

La création au sein de la Chambre basse du parlement d’un réseau parlementaire dédié à la diaspora intervient alors que les camerounais de l’extérieur dumoins ceux qui se réclament de la Brigade Anti-sardinards et plusieurs autres organisations dites patriotiques ont déjà inscrit dans la liste des personnes non grata à l'étranger tous les membres de ce parlement.

A Bruxelles, Paris, Berlin, Washington, les diasporiens n'attendent que l'ouverture des frontières pour mettre en exécution leur traque contre tout élu à la chambre basse qui "s'aventurerait" en occident , rassure Emmanuel Kemta, l'activiste de la Bas UK qui se fait appeller "le Commandant grillé".

En Belgique, la BAS a également annoncé que "tout haut cadre de l'Etat en évacuation sanitaire dans la diaspora sera traqué et l'hôpital dans lequel il se trouve sera paralysé"

A Paris, la BAS "appelle tous les citoyens camerounais à prendre leurs responsabilités pour la libération de notre pays du joug dictatorial de ce régime illégitime."

Toutes les unités de la B.A.S (Brigade anti-sardinards) sont mobilisées et préparent des actions fortes vis-à-vis .du réseau parlementaire dédié à la diaspora et toute personnalité suspecte du régime de Monsieur Biya au Cameroun. A suivre