CAMEROUN :: Alerte du CCD: TANT PIS POUR LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE QUI SUIVRONT ATANGA NJI ! :: CAMEROON

Très chers Compatriotes, Très chers amis du Cameroun, Mesdames et Messieurs,

Il aurait fallu qu'il fût confronté au grave péril du COVID-19 pour que le peuple meurtri se rendît à l'évidence que son leader de fait n'a en réalité jamais éprouvé une quelconque empathie à son égard. Un peuple qui souffre dans sa chair et dans son âme, et qui, indubitablement, découvre aujourd'hui que le principal artisan de sa misère et de la décrépitude de la nation camerounaise tout entière depuis environ une quarantaine d'années, est Paul Biya. L'homme qui devrait plutôt lui procurer le maximum de bonheur, mais qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est la source de tous ses malheurs...Au point où notre pays est aujourd'hui l'incarnation du monde à l'envers.

Voilà ce même leader de fait qui, au-devant de la calamité annoncée et aujourd'hui effective, disparaît naturellement ou artificiellement, laissant la barque camerounaise sans capitaine, entre les mains d'un gouvernement illégitime déboussolé, qui lui-même s'appuie sur l'incompétence notoire des personnages loufoques tels que Atanga Nji et compagnie…, eux-mêmes aidés dans leur navigation à vue par la France, ce pays ami, dont la sincérité mérite d'être remise sérieusement en question aujourd'hui et sur lequel plane de très forts soupçons de connivence pour l'aboutissement d'un GRÉ À GRÉ au Cameroun.

Le peuple camerounais, sous la houlette de son nouveau leader légitime et bien d'autres personnalités humanistes a, à cet effet, opté, à son corps défendant, pour un self-sauvetage que lui inspire un instinct de survie à travers différentes initiatives humanitaires et sanitaires. Que l’occasion nous soit ici donnée de tirer notre chapeau à Monseigneur Samuel KLEDA dont nous saluons chaleureusement le sens de l'imagination créatrice et encourageons le protocole de traitement par lui récemment élaboré.

Comme beaucoup de nos compatriotes, nous, le CCD ( Conseil des Camerounais de la Diaspora ), entendons soutenir ardemment notre peuple abandonné à son triste sort et désemparé dans cette âpre lutte pour la survie, tout en mettant en garde toutes les personnes morales opérant au Cameroun qui, sous peine de voir leur chiffre d’affaires chuter de façon drastique, prendraient le risque de prêter main forte à M. Atanga Nji dans sa tentative maladroite et suicidaire d'entraver toute opération de self-sauvetage sur l’ensemble du territoire national.

S’adressant particulièrement aux opérateurs téléphoniques, nous leur demandons avec insistance de se garder, à compter de maintenant, de quelque coopération malsaine que ce soit, avec les Renseignements généraux camerounais ou étrangers, sous peine d’avoir à répondre très prochainement devant la justice camerounaise dès qu’aura sonné le glas du régime dictatorial et illégitime de M. Biya.