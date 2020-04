FRANCE :: MOBILISATION DES ENTREPRISES ET DES ASSOCIATIONS ORVALTAISES :: FRANCE

Sensible à toutes les bonnes volontés qui se manifestent sur tout le territoire de la République, certaines personnes de la commune d’Orvault ont décidé de se mobiliser pour que les personnels soignants aient du matériel afin de leur permettre de travailler dans des conditions sanitaires satisfaisantes.



Mme Chantal LE MENELEC, adjointe aux séniors, au logement et à l’insertion sur Orvault, a mobilisé son réseau pour obtenir des masques de protection pour le personnel de la maison de retraite « Résidence le Gué Florent » à Orvault.



De leur côté, M. Mickael LEMEDEC, pour la société Peugeot Route de Vannes, et M. André NYAMSI, conseiller municipal de la commune et pour son association Baobab44, ont fait parvenir gracieusement 400 masques dont 200 à la maison de retraite du Gué Florent et 200 FFP2 au groupe médical du Bourg d’Orvault, respectivement.



Dans ces temps de confinement, l’entraide et la solidarité s’imposent grâce à ces citoyens et élus, qui montrent l’exemple.

Le Bonheur dans la vie vient du PARTAGE et une vie vécue pour le bien des autres est le vrai lit du BONHEUR.