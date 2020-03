CAMEROUN :: Deuxième audience des trafiquants au Tribunal de Bandjoun :: CAMEROON

Le 1er avril 2020, se tiendra au Tribunal de Première Instance de Bandjoun, la deuxième audience de l'affaire contre un homme arrêté en février dernier, en possession de 5 peaux de léopard. L'opération a été menée par des agents de la Délégation Départementale de la Forêt et de la Faune du Koung-Khi en collaboration avec la Brigade de gendarmerie de Bandjoun et a été techniquement assistée par The Last Great Ape Organisation - LAGA, une organisation non gouvernementale. L'affaire a été ouverte au début du mois devant le tribunal et a été ajournée parce que l'accusé avait demandé à ce que des témoins comparaissent devant le tribunal.

L'affaire fait suite à d'autres affaires concernant le trafic de faune qui ont eu lieu ce mois-ci devant les Tribunaux de Première Instance de Djoum et Mfou. Trois personnes seront jugées pour commerce illégal d'espèces sauvages protégées, notamment l'ivoire et le perroquet gris à queue rouge.

Le commerce illégal d'espèces sauvages est soutenu par une énorme demande de produits de fauniques en Asie. En 2016, plus de 4 tonnes d'écailles de pangolin exportées du Cameroun ont été saisies à Hong Kong. Un an plus tard, deux Chinois ont été arrêtés à Douala avec 5 tonnes d'écailles de pangolin prêts à être exportées du Cameroun. Récemment, le 5 mars 2020, les douanes chinoises ont arrêté 12 suspects pour contrebande de 20,3 tonnes de produits dérivés d'animaux sauvages, y compris des geckos. Selon Xinhua, un site d’information en ligne chinois, les produits de la faune saisis ont été importés de l'étranger et ensuite vendus sur les marchés de matériaux médicinaux de la province de Guangdong, Anhui et Sichuan.

De même au début de cette année, Tah Eric, le Directeur Adjoint de LAGA lors des célébrations de la Journée du Pangolin en février a déclaré que «Dans le cadre de la collaboration avec le Ministère des Forêts et de la Faune, nous avons saisi près de 10 000 tonnes d'écailles de pangolin sur une période de 6 ans dans ce pays ». À un niveau plus international, plus de 1 237,6 tonnes d'espèces menacées ont été saisies en 2019 selon les données de l'Administration Générale des Douanes (GAC) telles que rapportées sur le site d'information Xinhua.Ces chiffres inquiétants poussent les défenseurs de l'environnement à réclamer une amélioration de l'application des lois et des procédures judiciaires contre les trafiquants d'animaux sauvages. Ils disent que si nous protégeons notre faune, nous protégeons nos écosystèmes et évitons les dangers de nouvelles maladies mortelles, comme dans le cas du COVID-19 actuel qui échappe à tout contrôle.