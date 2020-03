Rebaptiser l'aéroport international de Douala "MANU DIBANGO AIRPORT"?. Cette proposition a été faite aux autorités camerounaises ce jour par le célèbre bassiste camerounais Richard Bona sur sa page facebook.

Verra-t-on bientôt un aéroport camerounais porter le nom de Manu Dibango ? Ce jeudi matin, dans l'une de ses sorties largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux , Richard Bona jette le pavé dans la marre.

Selon la bassiste, un tel acte serait la meilleure manière de rendre hommage au père du soul Makossa, Manu Dibango qui s'est éteint le 24 mars 2020 à Paris en France, terrassé par le COVID-19..

"Avec MANU DIBANGO AIRPORT, le Cameroun rendrait hommage à celui qui continue à les rassembler dans l'amour de la musique et du soul Makossa" affirme un internaute.

Plus loin dans les commentaires, Richard Bona revient sur la selette et affirme " Avenue Charles de Gaulle, Avenue Foch, Leclerc Etc... Alors dites moi ce qu’ils ont fait. Et nous allons comparer avec les œuvres de Manu".

Clin d'oeil maintenant aux autorités camerounaises pour répondre à cette suggestion.

Pour rappel, l’enterrement de l'artiste musicien Manu Dibango aura lieu ce vendredi 27 mars 2020, au caveau familial du cimetière Père Lachaise à Paris.