CAMEROUN :: Un corps sans vie découvert à Ngaoundéré :: CAMEROON

Il s’agit du nommé Rimbarbé Bernard âgé de 27 ans, de nationalité tchadienne que les riverains ont trouvé le 20 mars dernier, au lieu-dit carrefour cinema Adamaoua. C’est un réveil matinal peu ordinaire pour la population du quartier Bali vendredi, 20 mars. Ils ont découvert aux aurores un corps sans vie.

« L'homme était allongé sur le sol près de la route, et comme nous avons constaté qu’il était déjà mort, nous lui avons mis une couverture pour couvrir le corps avant d’alerter les autorités », relate un riverain. Informée, une équipe médicale accompagnée du procureur de la République et des éléments de la Division régionale de la Police judiciaire, s’est rendue sur les lieux pour constater les faits.

Notamment, comprendre les circonstances de la mort du jeune homme. « Le corps est demeuré intact, il n’y a eu aucun prélèvement d’organe. Les investigations ont montré qu’il est mort des suites d’une maladie », a précisé, Mme Hermine N, infirmière aux services d’accueil des urgences de l’hôpital régional de Ngaoundéré.

Sur place, les autorités ont découvert sur l’infortuné, un carnet médical et le reste de ses médicaments. Autre découverte et non des moindres, c’est un bulletin de levée d’écrou qui atteste qu’il est sorti de la prison centrale de Ngaoundéré, le 3 décembre 2019, après avoir séjourné quelque temps pour viol en coaction et menaces simples. L’ordre de sa mise en liberté a été signé par le magistrat Souleyman M, le 28 novembre 2019.

On a également constaté que ce dernier avait décidé de fixer sa résidence à Ngaoundéré après sa sortie de prison. Mais, le destin en a décidé autrement le 20 mars dernier. Le corps a été remis aux services d’hygiène de la Communauté urbaine de Ngaoundéré pour inhumation et une enquête judiciaire a été ouverte par les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite.