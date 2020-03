Coronavirus: Un cinquième cas confirmé au Cameroun :: CAMEROON

Le ministre de la Santé Publique, Malachie Manaouda, l’a révélé ce lundi 16 mars 2020 à travers son compte Twitter. On note une propagation importante de l’épidémie de Coronavirus au Cameroun ces derniers jours, avec un cinquième cas d’infection signalé très tôt ce lundi 16 mars 2020 par le ministre de la Santé Publique, Malachie Manaouda, via son compte Twitter.

Il se degage tout de même un triste constat: la plupart des cas d’infection enregistrés proviennent de l’étranger, et notamment de la France. Ce dimache 15 mars 2020, dans un communiqué de presse, Malachie Manaouda invitait les passagers des vols Air France n°AF900 et SN Brussels n°371, arrivés à l’Aéroport de Yaoundé-Nsimalen, les 7 et 14 mars, de se signaler et de se mettre en quarantaine, pour éviter les risques de propagation de l’épidémie.

Cette mesure faisait suite à une prolifération de nouveaux cas d’infection au COVID-19.