CAMEROUN :: Un jeune couple retrouvé sans vie à Bafoussam :: CAMEROON

La soirée du 10 mars dernier a été assez éprouvante pour les populations du quartier Toungang dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, région de l'Ouest. Raison, deux corps inertes et sans vie ont été découverts en début de putréfaction dans une chambre. Selon des informations glanées sur les lieux, des voisins surpris par une odeur nauséabonde ont alerté les éléments de la gendarmerie du coin.

Ces derniers, aussitôt arrivés sur les lieux, ont défoncé la porte avant de constater les dégâts. «Ils ont retrouvé les deux amants visiblement roués de coups avec des blessures baignant dans leur sang. Apparemment, ils se sont disputés à couteau tiré, au point où mort s'en suive», apprend-on. Toute situation qui suscite tant d'indignation et de supputation au sein de l'entourage de ces derniers.

Ce qu'on sait est que l'homme, la quarantaine avancée, par ailleurs vendeur de couteaux et sa concubine, ont été aperçus pour la dernière fois le 8 mars 2020. Et c'est probablement après leur retour tardif des festivités qu'une tentative «d'accomplir leurs ébats, aurait viré au drame».

En attendant que l'enquête ouverte à cet effet permette de définir les causes de ces décès suspects, sous le contrôle du médecin légiste et du procureur de la République, les dépouilles ont été confiées entre les mains de la municipalité locale pour identification et ouverture des procédures d'inhumation, en présence des familles respectives.