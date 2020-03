Visite de travail du Directeur Général de INBAR au Cameroun. :: CAMEROON

Le compte rendu de l'audience tenue ce 2 mars 2020 au Ministère des Forêts et de la Faune entre le Ministre Jules DORET NDONGO et le Directeur Général de INBAR Ali MCHUMO portait sur le développement du bambou et du rotin au Cameroun.

En effet, cette visite de travail vise à développer la production de cette ressource au Cameroun. Après le MINFOF, le Directeur Général de INBAR rencontrera aussi d'autres partenaires publics et parapublics pour les mêmes objectifs.

INBAR est une organisation intergouvernementale membre de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle est fondée en 1997 dans le but de promouvoir sur le plan mondial, le développement du bambou et du rotin et ses dérivés pour le bien des populations et son siège est à Pékin en Chine.

Ce qu'il faut savoir est que le Cameroun est membre de cette organisation non-gouvernementale et signé un mémorandum d’entente avec ladite institution depuis 2013.

La coopération entre l'Etat du Cameroun et INBAR est sous de meilleurs auspices. À titre d'illustration, le Ministre Jules Doret Ndongo est President en exercice du Conseil de INBAR pour deux ans et la signature de l'accord de siège dont le bureau sous-régional a été inauguré le 9 décembre 2019 à Yaoundé ayant pour Directeur Régional Afrique Centrale M. KAAM René un camerounais.