MONDE ENTIER :: Coronavirus : pourquoi moins d'enfants tombent malades ? :: WORLD

La nouvelle qu'un nouveau-né en Chine a été diagnostiqué du coronavirus, à peine 30 heures après sa naissance, a rapidement fait le tour du monde.

Il s'agissait du plus jeune cas enregistré jusqu'à présent dans cette épidémie qui a tué plus de 900 personnes et en a infecté 40 000 (principalement en Chine, mais des cas ont été enregistrés dans plus de 30 pays).

Cependant, très peu des personnes infectées sont des enfants.

L'étude la plus récente de l'épidémie a été publiée dans le Journal de l'Association médicale américaine et fait référence à une analyse des patients de l'hôpital Jinyintan à Wuhan - la ville épicentre de l'épidémie.

Elle révèle qu'un peu plus de la moitié des personnes touchées par le virus sont des adultes âgés de 40 à 59 ans - seuls 10 % des patients ont moins de 39 ans.

"Les cas chez les enfants ont été rares", ont écrit les chercheurs. Mais pourquoi en serait-il ainsi ?

Une faible incidence chez les enfants

Il existe de nombreuses théories, mais les experts de la santé n'ont pas de réponse définitive quant à la raison pour laquelle peu de cas chez les enfants ont été confirmés.

"Pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, les enfants semblent soit échapper à l'infection, soit ne pas avoir d'infection grave", a déclaré à la BBC, Ian Jones, professeur de virologie à l'Université de Reading.

Cela pourrait signifier que les enfants contractent une forme plus bénigne de la maladie, qui peut comprendre l'absence de symptômes - ce qui, à son tour, ne conduit pas à des visites chez le médecin, à des hospitalisations et à un plus grand nombre de cas signalés.

Les vacances scolaires du Nouvel An lunaire ont-elles aidé à protéger les enfants contre le virus ?

Il existe un précédent pour cette faible incidence chez les enfants - les récentes épidémies de coronavirus telles que le Sars, qui a également débuté en Chine en 2003 et a tué environ 800 personnes (soit 10 % des 8 000 cas infectés), ont également été marquées par une faible incidence chez les enfants.

En 2007, les experts du Centre de contrôle des maladies (CDC), une agence de santé publique américaine, ont identifié 135 cas pédiatriques de Sars mais ont déclaré qu' "aucun décès n'a été signalé chez les enfants ou les adolescents".

Les fêtes de fin d'année ont-elles protégé les enfants ?

McDermott pense également que les enfants ne sont peut-être pas aussi exposés au virus que les adultes - l'épidémie a commencé pendant les vacances du Nouvel An chinois, pendant lesquelles les écoles étaient fermées.

La quasi-totalité des provinces chinoises ont décidé de les maintenir fermées et certaines le resteront jusqu'à la fin du mois de février.

"Les adultes sont plus susceptibles d'agir en tant que soignants et de protéger ou de renvoyer les enfants si quelqu'un est infecté à la maison".

Elle pense que la situation pourrait changer car "la maladie se propage davantage et le risque d'exposition dans la communauté est plus élevé".

Plus de la moitié des personnes touchées par le virus sont des adultes âgés de 40 à 59 ans

Toutefois, la propagation rapide de la maladie ne s'est pas accompagnée jusqu'à présent d'une augmentation des cas pédiatriques.

Une fois de plus, la crise du SRAS offre un précédent : les chercheurs du CDC qui ont analysé les cas d'enfants ont constaté que les enfants de moins de 12 ans avaient moins de chances d'avoir besoin d'un traitement hospitalier.

A regarder aussi, un étudiant éthiopien raconte comment il vit à Wuhan, une ville chinoise mise en quarantaine à cause du coronavirus.

Le virus a-t-il des effets plus graves chez les adultes que chez les enfants ?

Bien que peu d'enfants aient été confirmés comme étant infectés, les experts médicaux ne pensent pas que cela soit dû au fait qu'ils ne contractent pas la maladie.

Une explication plus probable est que cette épidémie augmentera le nombre d'affections connues pour avoir des effets plus graves chez les adultes que chez les enfants, comme la varicelle.

"Il est plus probable que les enfants aient une sorte d'immunité (au coronavirus)", a déclaré Andrew Freedman, expert en maladies infectieuses à l'université de Cardiff, à la BBC.

"Il se pourrait aussi que les autorités ne testent pas les enfants qui ne présentent aucun symptôme ou seulement des symptômes légers", a-t-il déclaré.

Christl Donnelly, expert en épidémiologie statistique à l'université d'Oxford et à l'Imperial College de Londres, est du même avis, citant les preuves de l'épidémie de Sars à Hong Kong.

"La conclusion de nos collègues était que chez les jeunes enfants, l'évolution clinique de la maladie était moins agressive - ils étaient donc moins gravement touchés".

Il y a eu des dizaines de milliers de cas de coronavirus jusqu'à présent, principalement en Chine

Les conditions préexistantes

Les adultes souffrant de maladies préexistantes qui mettent déjà à rude épreuve leur système immunitaire - diabète ou maladies cardiaques, par exemple - ont tendance à être plus vulnérables à ce type d'épidémie.

"La pneumonie (l'une des conséquences du coronavirus) a tendance à toucher les personnes dont le système immunitaire est affaibli parce qu'elles sont déjà en mauvaise santé ou vers la fin de leur vie", a expliqué Ian Jones.

"Cela arrive avec la grippe et d'autres infections respiratoires".

Il a été constaté qu'environ la moitié des patients analysés dans l'étude de l'hôpital Jinyintan avaient des maladies chroniques sous-jacentes.

Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve évidente que des enfants asymptomatiques - ou des cas bénins - propagent le virus

Mais les enfants ne sont-ils pas connus pour répandre des virus ?

Les enfants sont en effet généralement enclins à attraper et à propager des infections virales - et sont souvent considérés comme des "super-étendards", selon Ian Jones.

"Ils transmettent très facilement des maladies respiratoires, comme le savent tous ceux qui ont des enfants à la crèche", dit-il.

On peut donc s'attendre à voir un grand nombre d'enfants dans les listes des personnes infectées - et des morts - par le nouveau coronavirus, mais ce n'est tout simplement pas le cas actuellement.

Un système immunitaire plus fort

Il se peut que les enfants aient un système immunitaire plus fort, prêt à combattre les virus, ou que la maladie elle-même se présente de manière moins agressive chez les enfants que chez les adultes, de sorte que les enfants ne sont pas amenés à chercher de l'aide médicale et ne sont pas testés et enregistrés.

Une image plus claire devrait émerger avec plus de travail dans la compréhension de l'épidémie actuelle.

Mais il se peut aussi que les enfants aient été efficacement isolés de l'exposition par des écoles fermées et des parents protecteurs. Dans ce cas, nous en saurons plus lorsque les enfants de toute la Chine seront retournés à l'école.