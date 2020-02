CAMEROUN :: Cinq décès et des interrogations :: CAMEROON

M. Wontchoua, 36 ans, et son épouse Dorselle sont morts ce lundi 24 février. Trois de leurs quatre enfants, âgés respectivement de trois ans, d’un an et de huit mois, sont décédés aussi. Ils avaient tous consommé, dans la nuit de dimanche à lundi, un plat de « corntchap » – mets à base de maïs et de haricot.

Aux dernières nouvelles, la mère de cette famille installée au quartier Borne 10 (arrondissement de Douala III), d’abord internée à l’hôpital de district de Tergal, a été ensuite transférée à Laquintinie, où elle est finalement décédée dans l’après-midi.

CT apprendra que selon toute vraisemblance, c’est le reste du repas de midi, consommé en soirée dimanche, qui a été fatal à M. Wontchoua et aux trois enfants. Celui des enfants qui avait décliné l’offre de repas du soir, évoquant un manque d’appétit, est d’ailleurs vivant. Au quartier Borne 10, où les voisins restent sous le choc, la piste d’un empoisonnement est relevée.

Mais la toxicité soudaine du repas consommé en mi-journée sans nuire à personne, rappelons-le est-elle le fait d’une main criminelle ? Ou juste la conséquence malheureuse d’une réaction chimique (on a déjà enregistré le cas d’un gecko tombé dans la marmite et qui libère des toxines avant de mourir) ? L’enquête suit son cours .