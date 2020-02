CAMEROUN :: Kolofata: Deux villages pillés par Boko Haram :: CAMEROON

Dans la nuit du 18 au 19 février dernier, des bandes armées présentées comme étant des adeptes de Boko Haram ont passé plusieurs villages au peigne fin dans l’arrondissement de Kolofata.

Selon nos informations, les assaillants ont fait une incursion vers 20h dans le village Saharé et vers 1h dans le village Cheripouri. Dans ces deux villages, les populations ne dormant plus dans les concessions, ils ont emporté des denrées alimentaires, des motos, des vêtements, des ustensiles de cuisine et des objets de valeur. Contrairement aux autres villages, ils n’ont pas commis de meurtre ni mis le feu aux maisons comme à leur habitude.

Selon de nombreux témoignages concordants, la secte terroriste Boko Haram visiblement en rupture de stocks alimentaires, multiplie les incursions dans plusieurs villages pour reconstituer son butin. Malgré une relative accalmie, Kolofata reste l’un des épicentres d’incursions à répétition de Boko Haram mais il se distingue par des attentats-kamikazes.