CAMEROUN :: Ce que l’épouse du DCC reproche à Martinez Zogo :: CAMEROON

L’animateur de l’émission «Embouteillages » diffusée tous les matins à la chaine de radio Amplitude Fm, a été écroué à la prison centrale de Yaoundé. Il lui est reproché les faits d’atteinte à la vie privée, injures, chantage et cybercriminalité commis contre Mme Mvondo Ayolo née Sylvie Essono, épouse du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République.

Les auditeurs de la chaine de radio Amplitude Fm, n’écoutent pas le 17 janvier dernier, la voix du présentateur de l’ émission «Embouteillages » diffusée à partir de 9 h de lundi à vendredi. Et pour cause : le présentateur de ce programme radiophonique, Martinez Zogo n’est plus libre de ses mouvements. L’animateur a été interpellé dans son bureau par des gendarmes, il y a dix jours, alors qu’il s’apprêtait à entrer en studio dans lequel il aurait porté atteinte à la vie privée de Mme Mvondo Ayolo Sylvie. Selon les sources de Kalara, le présentateur de « Embouteillages » a déclaré que l’épouse du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République fume le chanvre et se saoule un peu partout. Il a également déclaré que Mme Mvondo Ayolo Sylvie use du traffic influence avec le nom de son époux.

C’est donc à la suite de ces différentes déclarations qualifiées de diffamatoires que la plaignante a déposé une plainte devant le parquet du Tribunal de première instance de Yaoundé centre -administratif( TPI) en même temps qu’elle saisissait le Conseil national de la communication(CNC). Les enquêtes ouvertes à ce sujet ont abouti à l’arrestation de Martinez Zogo par les gendarmes. Après son interpellation, il a été conduit au Secrétariat d’Etat à la défense(SED), puis présenté devant le représentant du parquet du TPI avant d’être transféré à la prison centrale de Yaoundé Kondengui, le 22 janvier dernier.

Entretemps, le mis en cause a adressé une lettre d’excuses à Mme Mvondo Ayolo Sylvie le 19 janvier dernier. Auparavant, l’animateur d’Amplitude FM a fait un tapage au cours de ses émissions, les termes d’une transaction normale de vente d’un immeuble qui s’est effectuée entre Samuel Mvondo Ayolo et la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps). Les propos malveillants de l’homme des médias tenus contre l’épouse du ministre directeur du cabinet civil serait une goutte d’eau qui aurait débordé le vase.

Maintenant, Martinez Zogo qui est en détention, attend d’être jugé dans les prochains jours. Selon Me Jules Anyuozoa, avocat au barreau du Cameroun : « On peut le libérer soit sous caution, soit sous garant, et sa procédure suit son cours normal. Donc, il peut passer en audience libre(…)Dans la même procédure, le patron d’amplitude FM est également recherché. C’est même lui le principal mis en cause », a expliqué l’homme en robe noire qui s’est exprimé dans un média local.