CAMEROUN :: VŒUX DE NOUVEL AN: AMOUGOU BELINGA PROSCRIT LE TRIBALISME; APPELLE A NE CONSIDÉRER QUE LA COMPÉTENCE :: CAMEROON

Le Président Directeur Général ( PDG) du Groupe L'Anecdote a reçu les vœux de son personnel, le jeudi 30 janvier 2020 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

L'institut supérieur des sciences, des arts et métiers ( Issam), la très prestigieuse université privée du Consortium L'Anecdote, était paré de ses plus beaux atours jeudi dernier. Cet institut universitaire privé qu'on dit capable de recevoir les Jeux Universitaires, a accueilli la cérémonie de présentation de vœux à Jean Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires milliardaire, et propriétaire du Groupe L'Anecdote ( presse, travaux publics, BTP, banque, finance, transfert d'argent, immobilier).

La joyeuse farandole ces centaines de travailleurs qui exprimaient ainsi leur gratitude à un homme d'affaires qui leur permet de vivre décemment, a été inaugurée par la directrice générale de l'Issam, laquelle a en tout début de cérémonie, délivré son message de bienvenue au PDG du Groupe L'Anecdote, ainsi qu'à toute l'assistance.



Plusieurs directions et entreprises du Groupe ont ainsi défilé devant Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga. Aussi, a-t-on vu tour à tour: la direction générale du Groupe L'Anecdote conduite par sa directrice générale adjointe ; la direction de Vison 4 TV conduite par Parfait Ayissi Etoa son nouveau patron, la direction de Satellite FM, la direction du trihebdomadaire L'Anecdote conduite par Ernest Obama ;la direction de Vision Finance S.A, la direction Communication conduite par la très belle et talentueuse Inès Arielle Belinga; la direction de Société camerounaise immobilière - Staline. Tous ces directeurs ont exprimé au PDG du Groupe L'Anecdote, toute leur gratitude pour tout le bien-être procuré.

Honneurs militaires



La partie la plus relevée a sans doute été le passage du détachement sécuritaire du PDG Jean Pierre Amougou Belinga. Sous le commandement de l'officier de police Elvis Mouaffo le garde du corps de sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, ces éléments qui étaient vêtus de leurs costumes d'apparat, ont tour à tour défilé devant le PDG du Groupe L'Anecdote, à qui ils ont fait allégeance et rendu des honneurs militaires. Une séquence qui a arraché de vives et longues ovations ovations à l'assistance.

Sa Majesté Amougou Belinga ou le vivre- ensemble fait chair.



D'une très grande ouverture d'esprit et d'un sens très élevé des notions de vivre- ensemble et d'intégration nationale, Monsieur Amougou Belinga n'a pour seul critère de recrutement, que la compétence. Sa Majesté a une haïssable aversion pour le tribalisme. Tenez par exemple : le garde du corps et chef de la sécurité du PDG du Groupe L'Anecdote, est un officier de police du nom de Elvis Mouaffo, un ressortissant de la région de l'Ouest Cameroun. Pendant ses voyages d'affaires, le PDG du Groupe L'Anecdote voyage aussi bien avec les francophones, les anglophones les Beti, les Sawa et les Bamiléké. Polygame, Jean Pierre Amougou Belinga est mari de deux merveilleuses épouses : une Beti et une anglophone du Nord-Ouest. D'où : " Vous devez combattre le clanisme, le tribalisme, le népotisme [...] Je compte sur vos grandes compétences pour faire élever votre structure ", qu'a lancé le PDG du Groupe L'Anecdote jeudi dernier à tout son personnel. Un sermon loin d'être une incantation creuse et vaseuse ou un slogan pour faire diversion, mais le fruit d'une nature authentique éprouvée. En somme, Jean Pierre Amougou Belinga demande à ses directeurs et chefs de service, de ne tenir compte que de la compétence, et non des origines ethniques.

Très prospère, le Consortium L'Anecdote connaît un grand essor et expansion. Outre les activités habituelles, le Groupe a déjà une antenne Vison 4 à Bruxelles en Belgique. Entretemps, la société immobilière du Groupe est sortie de terre. Vision Exchange est venue grossir le portefeuille de Vision Finance.



A toutes fins utiles, Jean Pierre Amougou Belinga est le seul patron de presse à capitaux privés au Cameroun dont les employés ont des salaires décents, et payés tous les mois. Tous les directeurs et chefs de service du Groupe L'Anecdote ont des voitures de service.

Bonne et heureuse Année à Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, un humaniste au coeur d'agneau.

Darren Lambo Ebelle