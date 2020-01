CAMEROUN :: La CPD condamne l’incendie des bureaux du REDHAC et exprime son soutien à ses dirigeants ! :: CAMEROON

La Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) a appris avec stupeur et consternation, l’incendie criminel, le lundi 27 Janvier à Douala, des locaux du REDHAC (Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale) dirigé par Mme Maximilienne NGO MBE et dont Me Alice NKOM, ambassadrice du CPD au Cameroun est présidente du Conseil d’Administration.

Le CPD tient d’abord à exprimer au REDHAC en général et à ses principaux responsables ci-dessus nommées en particulier, toute sa sympathie et son soutien total et entier dans cette énième épreuve qui frappe cette organisation et ses dirigeantes.

Cet incendie lâche et barbare intervient, après des agressions physiques sur la personne de Mme NGO MBE et après des vols par effraction dans les locaux du REDHAC, les années précédentes. Le CPD relève également que cette attaque quasi terroriste contre le REDHAC survient quelques semaines seulement après que le Ministre Délégué à la Justice, M. Jean De Dieu MOMO, ait proféré sur les réseaux sociaux des menaces à peine voilées contre Mme NGO MBE, l’accusant entre autres de « soutenir » les sécessionnistes anglophones.

La Cameroon Patriotic Diaspora dénonce avec la plus vive énergie le harcèlement incessant et les intimidations répétées du régime dictatorial de Yaoundé à l’encontre des défenseur.es des Droits Humains et de la Démocratie au Cameroun, et demande au gouvernement camerounais de mettre fin à ce climat de terreur.

La Cameroon Patriotic Diaspora exige une enquête rapide et indépendante pour faire toute la lumière sur cet incendie, dont la nature criminelle ne fait l’ombre d’aucun doute, afin que les auteurs et les commanditaires soient traduits devant les juridictions compétentes.

Enfin, le CPD réaffirme son soutien total et inconditionnel au REDHAC, dans son combat pour le respect des Droits humains au Cameroun et notamment ses actions pour la défense des prisonniers politiques injustement détenus dans le cadre des différentes crises politiques ou sociales au Cameroun, pour la formation des défenseurs des droits humains, pour la veille citoyenne et la dénonciation des atteintes permanentes par la dictature camerounaise aux libertés, à la démocratie et aux droits humains.

Fait à Munich, le 27 janvier 2019

Pour le Directoire de la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD),

Etah Ewane, Coordonnateur

Dr. Nadine LEMNYE, Secrétaire aux finances

Tene Sop, Secrétaire aux Affaires Politiques

Moise ESSOH, Secrétaire à la Communication

Jean Bosco TAGNE, Responsable de l’Amérique du Nord.

-------------------------------

Contacts: camerdiasporaforum2017@gmail.com

| Tel: +32 466 35 00 22|+ 49 176 80 56 75 71